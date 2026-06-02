Jalisco entra al top 5 nacional con más Inversión Extranjera Directa

Este martes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dio a conocer que, como resultado de la estrategia de desarrollo económico impulsada por el Gobierno estatal, en coordinación con los sectores productivos, las cámaras empresariales y la iniciativa privada de la entidad, Jalisco se posicionó entre las cinco entidades del país con mayor captación de Inversión Extranjera Directa (IED).

De enero a marzo de este año, Jalisco registró una captación de 723 millones de dólares en IED, lo que representa un crecimiento cercano al 20 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Con estos resultados, en menos de dos años de la actual administración estatal, Jalisco mejoró su posición en atracción de inversión extranjera, al pasar del noveno al quinto lugar a nivel nacional , afirmó el mandatario estatal.

“¿Qué quiere decir esto? Que empresas de todo el mundo están volteando a ver a Jalisco porque aquí nos sobra talento, infraestructura y condiciones para seguir creciendo. Vamos a seguir avanzando porque así es como Jalisco se coloca, en menos de dos años, como uno de los estados más atractivos para la inversión de todo el país”, afirmó Pablo Lemus Navarro.

“Hoy, en Jalisco, somos líderes en agroindustria, turismo, diseño de semiconductores y fabricación de servidores para inteligencia artificial. También somos líderes en empleo y el principal estado no fronterizo con más exportaciones”, añadió.

Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, señaló que el crecimiento de la IED se debe tanto a la llegada de nuevas empresas como a la expansión de compañías que ya operaban en la entidad.

“En nuevas inversiones crecimos 53.3 por ciento, al pasar de 91 millones de dólares a 140 millones de dólares; y en reinversión alcanzamos los 565.6 millones de dólares, con un crecimiento de 18.1 por ciento”, comentó Garza Marín.

Por su parte, Cindy Blanco Ochoa, secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, afirmó que, pese al contexto de incertidumbre global, la entidad mantiene la confianza de las principales potencias económicas y de sus socios comerciales.

“La inversión proveniente de Estados Unidos fue de 416.8 millones de dólares, equivalentes al 58 por ciento de toda la inversión extranjera captada por Jalisco. También recibimos inversiones de países como España, con 222.4 millones de dólares, además de Alemania, Japón y Canadá”, señaló la funcionaria.

Añadió que estos capitales se destinan a sectores estratégicos para el crecimiento de la economía jalisciense, como la industria automotriz, la tecnología y las finanzas .

En menos de dos años Jalisco pasó del noveno lugar al Top 5 nacional en Inversión Extranjera Directa, han llegado más oportunidades laborales, inyección de capitales y fortalecimiento de la economía.



Junto a @soycindyblanco y @MauroGarzaMarin te compartimos todo lo que… pic.twitter.com/u2FMltHjFO— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 3, 2026

SV