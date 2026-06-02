Secretaría de Seguridad suma 115 nuevos elementos de la Policía Estatal, de Caminos y la Policía Vial

Como parte de las acciones para fortalecer las acciones en materia de seguridad y dignificar la carrera policial, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, tomó protesta a 115 cadetes (31 mujeres y 84 hombres) quienes concluyeron su formación inicial.

Del total de cadetes, se integran 77 elementos a la Policía Estatal Preventiva, 24 elementos a la Policía Estatal de Caminos y 14 elementos a la Policía Vial, informó la Secretaría de Seguridad.

El mandatario estatal felicitó a las y los graduados, a quienes convocó a servir a las y los jaliscienses con orgullo, dignidad, rectitud y vocación.

“Ustedes son el rostro de Jalisco en materia de seguridad, y aquí los vamos a tratar, no solamente con mucha dignidad, sino vamos a seguir trabajando porque a esta gran familia de la Seguridad se les siga dando lo mejor, porque ustedes siempre dan lo mejor por Jalisco”, afirmó Pablo Lemus.

También anunció una indemnización de un millón de pesos a los familiares de los elementos que pierdan la vida en el cumplimiento de su deber, la cual será adicional al seguro de vida institucional con el que cuentan los elementos.

“He decidido incrementar hasta el nivel máximo de indemnización, a través del seguro, a cualquier elemento caído. Adicionalmente al seguro, habrá una indemnización en efectivo para las familias por un millón de pesos, al igual que se tiene con la Guardia Nacional” , explicó.

Las policías estatales, entre las mejores del país

El Gobernador de Jalisco recordó que, como resultado de los esfuerzos realizados en la presente administración, la Policía de Jalisco es una de las tres mejores pagadas del país , con importantes prestaciones laborales, el mejor equipamiento, capacitación y modernización de sus corporaciones.

“Hoy tenemos, yo diría, la mejor o una de las tres mejores policías estatales pagadas de la República Mexicana. El elemento que menos sueldo gana son 24 mil 710 pesos libres de polvo y paja; pero, además de los sueldos, de la capacitación, hemos estado comprando el mejor equipamiento que hay en el mundo para nuestras y nuestros policías”, detalló el Gobernador del Estado.

Recordó que otra de las iniciativas en favor de las y los policías del estado es el programa Legado, para que las hijas e hijos de elementos activos reciban una beca al 100 por ciento para estudiar una licenciatura en la universidad que elijan ; y de manera complementaria, recibirán un incentivo económico para los gastos que surjan durante su formación.

Inciden en la disminución de la incidencia delictiva

Lemus Navarro recordó que como resultado del trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno, se lograron reducir índices delictivos. Ejemplo de esto es la reducción del 50 por ciento en homicidios en Jalisco, dada a conocer por el Gobierno de México en días pasado.

Durante el evento, el mandatario jalisciense reconoció a Bryan Ismael Marqués Velasco, Leidi Dariana Gutiérrez Piñónez, José Eduardo Hernández Cruz, Estephanie Elizabeth Molina Gutiérrez, María Fernanda Palafox González y Juan Pablo Valenzuela Hernández, quienes sobresalieron por su aprovechamiento académico en las Generaciones 69 y 70.

Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, convocó a las graduadas y graduados a poner el ejemplo con su actuar, velar por la seguridad de las y los jaliscienses, y expresó su orgullo por formar mejores policías mejor preparados.

“Cuando salgan a las calles, porten ese uniforme con valor, con respeto, con mucho orgullo, y que sepan que lo que hagan ustedes en la calle es lo que marcará la diferencia. Portar este uniforme no es para cualquiera, exige templanza. Nadie les regaló nada. Están aquí porque demostraron tener el carácter de acero que se necesita para proteger a las y los jaliscienses”, señaló.

El Secretario de Seguridad destacó que, gracias al convenio y colaboración con el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), encabezado por José Guadalupe Madera Godoy, 27 cadetes culminaron su formación en el Sistema de Educación Media Superior a la par de su Curso de Formación Inicial.

También agradeció la voluntad y colaboración de Amy Scanlon, Cónsul General de los Estados Unidos en Guadalajara, por contribuir en la capacitación especializada en el idioma inglés de diez cadetes.

Juan Pablo Valenzuela Hernández, en representación de las Generaciones 69 y 70, compartió que los entrenamiento y rigurosa formación que tuvieron les enseñó que portar su uniforme es una importante responsabilidad.

“Somos una generación llamada a servir con valentía, a actuar con firmeza y a demostrar que el uniforme se honra todos los días con acciones. Y no vamos a fallar, porque cada uno de nosotros lleva consigo el compromiso de proteger la vida, mantener el orden y representar dignamente a la Policía Estatal de Jalisco”, comentó Valenzuela Hernández.

Las Generaciones 69 y 70 cursaron una formación de mil 80 horas de capacitación. La Generación 69 está comprendida por 22 cadetes, 12 hombres y 10 mujeres, y la Generación 70 por 93 cadetes, esto es, 21 mujeres y 72 hombres.

NG