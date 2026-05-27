Zoológico Guadalajara lanza 2x1 en atracciones como SkyZoo y Acuario

El Zoológico Guadalajara continúan con la celebración de su aniversario número 38, pues no solo tiene actualmente entradas desde 1 peso, sino que ahora anunció una nueva promoción; 2x1 en algunas de sus atracciones como lo es el SkyZoo, el Acuario, entre otras.

Dicha promoción estará vigente a partir de este miércoles 27 hasta el próximo domingo 31 de mayo, toma en cuenta que las atracciones 2x1 deben adquirirse en la taquilla del servicio en donde obtendrás dos boletos al precio de uno, será válido únicamente el día de tu compra, para el ZkyZoo estará sujeto a disponibilidad o hasta agotar existencia.

Considera que la promoción no será válida para grupos, excursiones ni empresarial.

Atracciones al 2x1 en el Zoológico Guadalajara

Acuario

En el Acuario del Zoológico Guadalajara, los visitantes pueden vivir una experiencia inmersiva que recrea la sensación de explorar las aguas cristalinas de un río o adentrarse en un impresionante arrecife de coral lleno de vida marina.

El espacio alberga una amplia variedad de especies de agua dulce, entre ellas cíclidos, catanes, pejelagartos y rayas de río. Además, en las áreas dedicadas a fauna marina es posible observar peces payaso, peces ballesta, peces cirujano y muchas otras especies coloridas del océano.

El acuario también cuenta con diversos invertebrados marinos, como medusas, corales y anémonas, que complementan la experiencia visual. Sin embargo, una de las principales atracciones es el animal más imponente y temido del océano: el tiburón, que suele captar la atención de la mayoría de los visitantes.

SkyZoo

Sky Zoo ofrece una innovadora manera de recorrer el Zoológico: desde las alturas, esta atracción permite a los visitantes disfrutar de impresionantes vistas panorámicas mientras viajan sobre distintas áreas del parque, observando especies como gorilas, leones, lobos, bisontes y la zona de Monkeyland desde una perspectiva completamente diferente.

Para poder ingresar al Sky Zoo, es necesario contar con una estatura mínima de 1.10 metros y los menores de edad deben estar acompañados por un adulto. La atracción no es recomendada para mujeres embarazadas con más de cinco meses de gestación, personas adultas mayores con problemas de presión arterial, afecciones cardíacas o dificultades motrices.

Asimismo, las personas con discapacidad visual o auditiva deberán realizar el recorrido acompañadas. En el caso de quienes presentan discapacidad motriz, se evaluará previamente si el acceso es seguro, mientras que, por motivos de seguridad, no se permite el ingreso a personas con discapacidad intelectual.

El Sky Zoo del Zoológico Guadalajara cuenta con un recorrido de 1,688 metros de longitud y una de sus torres alcanza una altura de 15 metros. El trayecto completo tiene una duración aproximada de 30 minutos.

De acuerdo con la página del Zoológixo Guadalajara el costo directamente en el SkyZoo es de 85 pesos por persona, pero con la promoción 2x1 pagarás 85 pesos por dos personas.

Antártida, el Reino de los Pingüinos

Antártida, conocida como el reino de los pingüinos, es un espacio que alberga ejemplares de las especies Adelia y Gentoo. Debido a que estas aves habitan naturalmente en las regiones más frías del continente antártico, su hábitat fue especialmente diseñado y acondicionado para reproducir condiciones similares a las de su entorno natural, permitiendo su adecuado desarrollo y bienestar.

Dentro de esta atracción, los visitantes pueden experimentar las bajas temperaturas características de la Antártida e incluso sentir el frío de un auténtico bloque de hielo. Además, la experiencia incluye una actividad interactiva de realidad virtual que permite convivir de manera inmersiva con una orca, haciendo el recorrido aún más atractivo y educativo.

Tren panorámico

Disfruta de un recorrido cómodo y relajante a bordo del tren panorámico del zoológico, una experiencia que permite observar gran parte de las especies animales que habitan en el parque mientras se aprecia el entorno de una manera práctica y entretenida.

CORTESÍA/ Zoológico Guadalajara

Zoológico Guadalajara tiene entradas a 1 peso y 38 pesos

Como te mencionamos anteriormente el Zoológico Guadalajara cumple 38 años de aventuras, historias y conservación de especies, por ello el recinto lanzó una increíble promoción: entradas a 1 peso para niños y niñas (con edades de 3 a 11 años) y de 38 pesos para adultos (a partir de los 12 años).

Dicha promoción estará vigente hasta el próximo 31 de mayo de este 2026 y solo aplicará únicamente para el Paquete Guadazoo.

La promoción no será válida para grupos, excursiones ni con otras promociones.

CORTESÍA/ Zoológico Guadalajara

¿Qué incluye el Paquete Guadazoo del Zoológico Guadalajara?

Michilia: Hogar del oso negro y el lobo gris mexicano.

Las Maravillas de Kalahari: Observa a las simpáticas suricatas.

Villa Australiana: ¡con aviario interactivo! Canguros, periquitos, ninfas y más.

Herpetario: Fascinante mundo de serpientes, cocodrilos y lagartos.

Selva Tropical: Encuentra tigres, chimpancés, orangutanes y más.

Rancho Veterinario: ¡conviértete en veterinario por un día!

Amazonia: Sumérgete en el mundo de las guacamayas.

Central de Investigación Animal (CIA): Aprende más sobre el mundo animal.

Monkeyland: Saluda de cerca al mono vervet, babuino, lémur de cola anillada y más.

Ruta Orangután: ¡observa a los orangutanes colgarse a más de 15 metros de altura!

Conoce a los roedores más grandes y relajados del mundo: los capibaras.

Descubre otras especies como el lobo marino, venado dama dama, bisonte y el Rinoceronte de la India ¡el más grande del mundo!

CIMBA: El hospital veterinario más grande y moderno dentro de un Zoológico.

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Si planeas aprovechar esta increíble promoción, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos:

Entrada principal:

Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.

Entrada Calzada Independencia:

Calzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Colonia Huentitán el Bajo, Guadalajara, Jalisco, México. Esté ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento.

El horario del Zoológico Guadalajara es de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

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