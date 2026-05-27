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¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este 27 de mayo

La mañana de este miércoles 27 de mayo se registran altos índices de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Este miércoles 27 de mayo en el AMG se registra buena calidad del aire en Santa Margarita con 29 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este miércoles 27 de mayo en el AMG se registra buena calidad del aire en Santa Margarita con 29 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este miércoles 27 con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Santa Fe.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy miércoles 27 de mayo en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Fe y Las Pintas. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 29 puntos IMECA y Atemajac con 34 puntos IMECA. 

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire
Atemajac 34 puntos IMECA Buena
Country 49 puntos IMECA Buena
Oblatos 44  puntos IMECA Buena
Tlaquepaque 40 puntos IMECA Buena
Águilas 46 puntos IMECA Buena
Las Pintas 86 puntos IMECA Mala
Miravalle 56 puntos IMECA Buena
Loma Dorada 61 puntos IMECA Buena
Santa Fe 74 puntos IMECA Mala
Centro  48 puntos IMECA Buena
Santa Margarita 29 puntos IMECA Buena

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¿Hay contingencia hoy 27 de mayo en Guadalajara?

De acuerdo con la SEMADET, este miércoles 27 el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud bueno en Santa Margarita y Atemajac; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 86 puntos IMECA en Las Pintas.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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