A través de la Aplicación Jalisco Alerta las autoridades del Estado dieron a conocer que fue cerrada a la circulación la Glorieta Minerva y sus alrededores "por la alta concentración de personas" registrada en este punto.

Pese a que se informó que en este espacio no se transmitiría el encuentro entre México y Corea, parte de la fase de grupos del Mundial de Futbol FIFA 2026, diversas personas se dieron cita en este punto, algunas creyendo que se aprovecharían las pantallas instaladas ayer miércoles para el concierto de Maná.

Sin embargo, debido a los derechos de transmisión esto no fue posible, así que, quienes acudieron se quedaron sin ver el encuentro entre ambas selecciones.

Cierran paso a la circulación en la Minerva por alta concentración de personas

Otras personas simplemente decidieron acudir a este punto ante el lleno total de sedes como el FIFA Fan Fest Guadalajara, que recibió poco más de 50 mil personas en el primer cuadro de la ciudad.

"Anticipa tus traslados, utiliza rutas alternas y respeta los pasos peatonales habilitados. Considera ajustes temporales en rutas de transporte público y atiende las indicaciones de las autoridades", señaló la alerta de la aplicación oficial.

#AvisoSITEUR | Debido a la alta afluencia en la zona, se encuentran cerrados los accesos de las estaciones Guadalajara Centro, así como los de Plaza Universidad.



Como alternativa, considera abordar o descender en estaciones como San San Juan de Dios o Juárez. pic.twitter.com/rcVwsssBCg— Siteur Jalisco (@SITEURJAL) June 18, 2026

Cierran también accesos al transporte público en el Centro de Guadalajara

Así mismo, debido a la alta concentración de fanáticas y fanáticos que se dieron cita en el primer cuadro de Guadalajara, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano informó que permanecen cerrados temporalmente los accesos a las estaciones Guadalajara Centro y Plaza Universidad.

"Como alternativa, utiliza las estaciones San Juan de Dios o Juárez para ingresar o salir del sistema. Planea tus traslados con anticipación", finalizó el sistema de transporte público masivo.

JM