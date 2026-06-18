A escasas horas de que ruede el balón para el crucial encuentro mundialista entre la Selección Mexicana y Corea del Sur, la emoción de la afición rebasó los límites en el Centro Histórico tapatío. Ante la desesperación por asegurar un lugar y no perderse ningún detalle del partido, decenas de personas derribaron las vallas de acceso y dieron un violento "portazo" para ingresar a la fuerza a las instalaciones del FIFA Fan Fest de Guadalajara.

La desesperación desborda la seguridad

El incidente se registró cuando la multitud que aguardaba en los alrededores de la Plaza Liberación, al verse ante la inminente posibilidad de quedarse fuera de la transmisión masiva, decidió actuar por cuenta propia. Un numeroso grupo de aficionados comenzó a empujar las estructuras metálicas que delimitaban el perímetro hasta lograr derribarlas por completo.

A través de reportes desde el lugar de los hechos, se documentó cómo, una vez superada la barrera física, la ola de personas ingresó corriendo de manera descontrolada hacia la zona de pantallas, ignorando por completo las indicaciones del personal de logística y de los elementos de seguridad presentes.

Portazo en el Fan Fest ⚽��



A horas del partido entre #México y Corea del Sur en el Estadio #Guadalajara, decenas de aficionados desesperados derribaron las vallas de acceso al Fan Fest tapatío para ingresar a la fuerza y asegurar un lugar para ver a la Selección. ������️ pic.twitter.com/HNP519SEpb — El Regional (@regionalmorelos) June 18, 2026

Tensión al límite en el Centro Histórico

Este "portazo" evidencia la magnitud de la expectativa que ha generado el segundo compromiso del Tricolor en la Copa del Mundo, pero también enciende las alertas máximas sobre los protocolos de protección civil en los eventos públicos.

Se armo dura la trifulca en el #FifaFanFest de @Gdl2026.



Que dice Pablo que aquí también se debe sentir la fuerza represora de Morena. pic.twitter.com/CIRgwSBPRL — Dr. Zeuz (@DrZeuz) June 18, 2026

Cabe recordar que, apenas unas horas antes del incidente, las autoridades estatales y de Protección Civil ya habían anunciado el cierre oficial de los accesos debido a que el recinto había superado su capacidad operativa (con más de 50 mil personas congregadas), solicitando a los aficionados que buscaran sedes alternas como restaurantes y bares.

Tras este caótico ingreso por la fuerza, se espera que las corporaciones policiales y de rescate refuercen la vigilancia en la zona cero para tratar de contener a la multitud y evitar incidentes mayores o personas lesionadas durante el desarrollo del encuentro.

Así fue el momento del portazo en la Plaza de Armas

en el FIFA Fan Festival de Guadalajara.

Video: Cortesía pic.twitter.com/Gz8BKaamRd — San Cadilla (@SanCadilla) June 18, 2026

NG