Como parte de las movilizaciones pacíficas que han emprendido distintos colectivos de Jalisco para visibilizar la situación de las desapariciones en Jalisco y en todo el País, este jueves integrantes del colectivo de búsqueda "Guerreros Buscadores de Jalisco" realizó una intervención en distintos puentes de la ciudad.

En ellos, por algunos instantes las y los buscadores colgaron mantas en inglés y en español, para mostrar su sentimiento contra la crisis vida en el País en la materia.

"Welcome to Jalisco, the land of enforced disappearances", señalaba una de las lonas colocadas, mientras que otra a un costado, repetía la frase en español: Bienvenidos a Jalisco, la tierra de las desapariciones forzadas".

Puntos de manifestación y temor a la censura

Las intervenciones se llevaron a cabo en distintos puntos: en el puente de avenida Aviación y Vallarta, en Periférico y Vallarta y también frente a la Catedral de Guadalajara.

Además de colocar las mantas, algunas personas integrantes del colectivo pegaron también algunas fichas de sus seres queridos desaparecidos.

Las lonas se quedaron solo por instantes en los puntos mencionados, pues de acuerdo con sus integrantes, existía el temor de que alguien simplemente las retirara del lugar terminando con la manifestación pacífica.

Luego de las intervenciones, las y los integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco se moverían a la Zona Centro de Guadalajara para continuar con las movilizaciones.

El contraste de las cifras oficiales y un llamado a la empatía

Las cifras oficiales reconocen más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas en todo México, mientras que en Jalisco el número supera las 15 mil personas de quienes al día de hoy se desconoce su paradero.

Por otra parte, el colectivo Luz de Esperanza, con el acompañamiento de colectivos provenientes de la Ciudad de México, realizaron una rueda de prensa en el Ex Convento del Carmen, para posteriormente hacer una caminata hacia la Catedral Metropolitana de Guadalajara, donde se llevaría a cabo una "cascarita futbolera" pacífica en memoria de sus seres queridos desaparecidos.

NG