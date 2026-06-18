Mundial 2026: Estas son las cifras de la fiesta por la victoria de México contra Corea en Guadalajara

Jalisco vivió este jueves la jornada de la Copa Mundial de la FIFA™ 2026 previo, durante y después del partido entre la Selección Mexicana y la Selección de Corea del Sur, que culminó en el triunfo del equipo tricolor con un marcador 1-0.

En este sentido, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ) registró una asistencia de más de 61 mil personas en el FIFA Fan Festival Guadalajara y las plazas públicas aledañas en el Centro Histórico tapatío, mientras que más de 45 mil personas se dieron cita para la justa deportiva en el Estadio Guadalajara, según las cifras oficiales.

En el caso de la Plaza de las Américas, en el corazón del municipio de Zapopan, la afluencia fue de 15 mil personas, mientras que en Vibra Jalisco del Auditorio Benito Juárez se reunieron otros 13 mil espectadores.

"Al corte, la Glorieta Minerva presenta 30 mil personas reunidas y cierres a la circulación vial, por lo que se insta a tomar rutas alternas, respetar los pasos peatonales y seguir las indicaciones de las autoridades", refirieron las autoridades estatales.

En los Pueblos Mágicos del estado también se vivió la fiesta mundialista esta noche. En Puerto Vallarta, Chapala, Tapalpa, Tequila, Mazamitla y Lagos de Moreno acudieron más de 8 mil 600 personas en los diferentes destinos turísticos.

Reabren ingresos al Tren Ligero

Así, a partir de la culminación del partido se reabrieron las estaciones de Guadalajara Centro y Plaza Universidad, que permanecieron cerradas durante la tarde debido a la alta afluencia de personas en las Líneas 2 y 3 del Tren Ligero, teniendo las estaciones Plaza Universidad y San Juan de Dios como ingresos alternos.

"Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de las estaciones y realizan los ajustes operativos necesarios que garanticen la seguridad y movilidad de las y los asistentes", refirió por su parte el Siteur.

Además, de acuerdo con el reporte de aforo en estaciones de Mi Macro, elaborado por la Secretaría de Transporte (Setran), previo al inicio del partido se registró el ingreso acumulado de 11 mil 339 aficionados, desde las 12:15 horas.

Del total, 9 mil 628 personas ingresaron por la estación Estadio Chivas, mil 112 por la estación Ciudad Judicial y 599 más por la estación Ciudad Granja.

Emiten recomendaciones ante festejos fubolísticos

La UEPCBJ realiza las siguientes recomendaciones a la población que saldrá a festejar el triunfo de la Selección Mexicana de Futbol.

Si vas a salir a festejar:

Mantente atento a tu entorno y respeta las indicaciones de las autoridades, evita conducir y utiliza transporte público, taxi o plataformas de movilidad si consumiste bebidas alcohólicas. También evita subir a árboles, monumentos, estructuras o mobiliario urbano, no utilices pirotecnia ni objetos que puedan provocar incendios o lesiones, acuerda puntos de reunión con familiares o amistades en caso de separarse, mantén hidratados a niñas, niños, personas mayores y mascotas.

Si celebras en casa:

Modera el volumen para evitar conflictos vecinales, mantén libres accesos y salidas de emergencia, y supervisa el uso de asadores, fogatas o equipos eléctricos.

"Se insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales, así como descargar Jalisco Alerta, una aplicación multiservicio que permite difundir información oficial relacionada con protección civil, movilidad, transporte, seguridad, salud, turismo, hospedaje y servicios de interés para la población y visitantes", añadieron las autoridades.

Para dar información oportuna, orientación o recibir reportes, la Línea Salud Jalisco está activa al servicio de la población y ofrece servicio bilingüe, en el número telefónico 33-3823-3220.

Saber más

Jalisco, la sede más mexicana, cuenta con un estado de fuerza superior a 17 mil elementos estatales, federales y municipales de dependencias como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, C5, Comisaría de la Policía Vial, Protección Civil y Bomberos, Secretaría de Salud Jalisco y Policías Municipales.

NG