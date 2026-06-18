Mundial 2026: Vibra Jalisco Fan Fest reporta también foro a tope previo al encuentro entre México y Corea

Desde temprana hora el FIFA Fan Fest de Guadalajara, ubicado en la Plaza Liberación del centro Tapatío, registró un aforo completamente lleno, llevando a que más de 30 mil personas quedaran fuera de este, y que las plazas contiguas también reportaran una alta concentración de asistentes.

Una de las opciones para evitar este espacio era, precisamente, el Vibra Jalisco Fan Fest, que se vive en el Auditorio Benito Juárez, en Zapopan. Sin embargo, pasadas las 17:00 horas este espacio también se encontraba ya a su máxima capacidad, superando los 8 mil asistentes permitidos.

Vibra Jalisco Fan Fest lleno

"Estamos llenos ¡Gracias!", se compartió poco antes de las 18:00 horas de este miércoles. También la Zona Fan de Zapopan se encuentra llena en su totalidad, según los reportes de las autoridades de Protección Civil y Bomberos.

De la misma forma se ha dado a conocer que el aforo en el Ágora Jenkins del Conjunto Santander de Artes Escénicas también se encuentra lleno.

En este sentido, las autoridades instaron a la población a buscar otras opciones para presenciar el juego, que de hecho, se disputa este jueves en el Estadio Guadalajara a las 19:00 horas, y para lo cual se dispusieron más de cinco mil elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de preservar la seguridad de la justa deportiva y de sus asistentes.

Por el momento no hay otro espacio público en el cual se pueda disfrutar del partido de forma gratuita.

Aunque corrieron rumores en redes sociales sobre que el partido sería transmitido en las pantallas que quedaron tras el montaje del concierto de Maná, llevado a cabo en la Glorieta Minerva, en Guadalajara, la Agencia Estatal de Entretenimiento confirmó que no se transmitirá el partido entre México y Corea en este espacio.

NG