Con el objetivo de fortalecer la respuesta de las autoridades de seguridad en Jalisco ante los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en internet y redes sociales, elementos de la Secretaría de Seguridad estatal y del área de la Policía Cibernética, de reciente creación, recibirán una capacitación especializada en investigación cibernética y manejo de evidencia digital en agravio de menores de edad de cara a la Copa Mundial 2026 de la FIFA .

El titular de la Secretaría de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González, detalló que en total 46 elementos recibirán la capacitación: 20 de la Policía Cibernética y 26 de corporaciones afines al combate a ciberdelitos . Los cursos son organizados por la Fundación PAS, el DIF Jalisco y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.

EL INFORMADOR / O. González

De cara a la justa mundialista, reconoció que "estamos muy a tiempo ahora con el Mundial. Así como viene mucha gente a disfrutar de esta festividad deportiva, sabemos que también hay redes criminales, sobre todo que aprovechan las plataformas digitales para estar llevando a cabo ciberdelitos".

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Los menores son el sector más vulnerable

Asimismo, advirtió que los menores se desarrollan en un entorno hiperconectado , que puede derivar en agresiones y vulneraciones. Los delincuentes utilizan identidades falsas y combinan datos personales para dar información ficticia, indicó.

"La capacitación de delitos contra niñas, niños y adolescentes requiere una sensibilidad especial […]. Manejar la evidencia digital de estos crímenes no es sólo procesar datos, es tratar con los fragmentos de una vida que debemos proteger y restaurar. De esta manera, adoptaremos ojos digitales necesarios para vigilar donde antes había una brecha oscura", añadió.

La consejera jurídica del Poder Ejecutivo de Jalisco, Tatiana Anaya Zúñiga, destacó las gestiones que se hicieron desde la entidad para contar con la capacitación y herramientas de autoridades federales. El proyecto nació alrededor de hace cinco meses en Washington, Estados Unidos, de la mano de la Fundación PAS, especializada en el tratamiento del abuso sexual infantil.

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Alertó que en la mayoría de los casos, los menores están en contacto con delincuentes que se hacen pasar por otros niños a través de redes sociales o de juegos en línea . "Son depredadores sexuales que les piden algún tipo de información, foto de sus partes íntimas. Luego todo ese contenido circula a través de las redes sociales, generándoles afectaciones emocionales, psicológicas del entorno, y que han llegado a suicidarse y atentar contra su vida".

La presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa, mencionó que con el avance de las tecnologías aparecen nuevas formas de violencia y de abuso en contra de menores de edad. Insistió en que con la capacitación permitirá proteger a las niñas, niños y adolescentes.

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"El conocimiento que aquí adquirirán puede convertirse en una herramienta para actuar con mayor eficacia, pero también con mayor humanidad, porque proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes es una tarea que nos corresponde a todas y todos. No podemos permitir que ningún espacio, ni físico ni digital, se convierta en un lugar de riesgo para ellas y ellos", expresó.

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FF