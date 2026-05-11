Tapatíos se sorprenden ante cierre del estacionamiento de Plaza de la Liberación

Conductores que intentaron ingresar con su vehículo al estacionamiento subterráneo de Plaza de la Liberación, fueron sorprendidos luego de percatarse que el lugar estará cerrado a partir de este lunes 11 de mayo, y hasta el 31 de julio , con motivo del FIFA Fan Fest y del Mundial de futbol. Lamentaron que conseguir un espacio para dejar su automóvil es complicado en el Centro, además de que no fueron notificados con anterioridad de la medida y se enteraron cuando personal del lugar les prohibió el acceso y se encontraron con obstáculos para ingresar.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Ciudadanos tapatíos critican la medida

Aurelio Hernández relató que dio "dos vueltas" en las inmediaciones del Congreso del Estado y la Plaza de la Liberación buscando un cajón de estacionamiento. No se enteró que el lugar estaría cerrado para vehículos y criticó que fuera cerrado más de un mes antes que comience la justa mundialista en Guadalajara. "Es malísima la medida", expresó.

"Es una bronca ahorita encontrar estacionamiento en (el Centro) de Guadalajara. Es una bronca, ahorita vengo de acá abajo y no; ya van dos vueltas que doy, estoy esperando a una persona del Congreso, pero ya van dos vueltas que doy y no encuentro dónde pararme", comentó.

"Me dijeron que hasta el 1 de agosto (abriría el estacionamiento), pero cómo que hasta el 1 de agosto si para el Mundial faltan algunos días. Este es un estacionamiento muy necesario porque todos los vehículos que aquí entran andan por toda esta área buscando dónde estacionarse ", añadió.

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Por su parte, Natalia estaba haciendo fila para ingresar al estacionamiento, sin embargo, tampoco se enteró que éste permanecería cerrado hasta el 31 de julio. Se dirigía al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, pero señaló que, con el cierre, será más complicado encontrar lugar en esta parte del Centro tapatío.

"No sabía que estaba cerrado, voy a buscar un lugar a la redonda […]. Está mal (que lo hayan cerrado) porque, ¿qué tiene que ver con el Mundial?", cuestionó. La joven también criticó que la medida entró en vigor un mes antes de que inicie el evento deportivo en la ciudad y el Fan Fest.

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El estacionamiento cerró sin previo aviso

El cierre del estacionamiento de Plaza de la Liberación no fue notificado por el Ayuntamiento tapatío ni por el Gobierno del Estado a la ciudadanía . Personal del lugar colgó lonas en las entradas peatonales y de vehículos en las que se informaba del cierre temporal; también repartieron papales a los conductores que entraban y salían de este sitio.

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El Gobierno tapatío informó que el Comité organizador del Mundial, integrado por autoridades municipales, estatales y representantes de la FIFA, será el encargado de dar a conocer los detalles de los cambios que tendrá el Centro Histórico con motivo del festival de aficionados. Indicó que en los próximos días se llevará a cabo la presentación del Fan Fest, donde se notificarán de estas medidas.

En Plaza de la Liberación, el cierre del estacionamiento será total a partir de hoy lunes 11 de mayo hasta el 31 de julio; el servicio regresará a la normalidad el 1 de agosto. En tanto, en Plaza Fundadores, el espacio subterráneo funcionará con cupo limitado. Estará prohibido que los vehículos pasen la noche en el lugar y se tendrá una tolerancia de una hora para recoger la unidad luego de que terminen las actividades del festival.

Por su parte, el estacionamiento del Hospicio Cabañas no tendrá cierre, pero se espera que también opere con cupo limitado. Elementos de la Comisaría Vial del Estado se harán cargo del inmueble para agilizar el flujo vial en sus alrededores y evitar las filas que automóviles que se hacen en los ingresos.

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