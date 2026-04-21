El comité organizador del Mundial en Guadalajara lanzó una convocatoria abierta para participar en una pieza documental con motivo de la Copa del Mundo de 2026, con el objetivo de integrar talento local y perfiles internacionales que reflejen la diversidad cultural de la ciudad.

La producción busca, en una primera etapa, a tres tipos de participantes:

El primero es un hombre de entre 40 y 55 años, originario de Guadalajara o con al menos dos décadas de residencia en la ciudad, con habilidades de conducción, carisma frente a cámara y amplio conocimiento de puntos turísticos y de interés.

El segundo perfil corresponde a una familia de origen coreano que resida actualmente en Guadalajara, con hijos y dominio del idioma español. Para este caso, las fechas de grabación están contempladas para el 11 y 18 de junio , además de una sesión previa.

Finalmente, se busca una pareja joven de origen colombiano, recién llegada a la ciudad, interesada en la cultura mexicana. En este caso, el rodaje está previsto para el 23 de junio, con una sesión adicional antes o después de la grabación principal.

Proceso de selección

Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a la dirección castingdocumental@gmail.com , incluyendo su nombre completo y el perfil para el que desean aplicar.

Como parte del proceso, tras el primer contacto se solicitará un “selftape”, es decir, un video breve en el que los aspirantes se presenten, compartan datos como edad, nacionalidad, lugar de residencia y expliquen su interés en formar parte del documental.

Una oportunidad para formar parte del Mundial

El comité organizador destacó que esta convocatoria representa una oportunidad para que ciudadanos y residentes de Guadalajara participen en un proyecto audiovisual ligado a uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial.

La producción busca capturar historias y perspectivas que acompañen la experiencia del Mundial en la ciudad, como parte de los preparativos rumbo a 2026, cuando México será una de las sedes de la justa internacional.

YC