Mundial 2026: Además de Belinda y Los Ángeles Azules, estas son TODAS las canciones mundialistas

La música se ha convertido en un componente esencial de la identidad de la Copa del Mundo. Mucho antes de que ruede el balón, cada edición comienza a tomar forma a través de elementos distintivos como las mascotas, los balones oficiales y, de manera especial, su banda sonora . Desde hace décadas, las canciones oficiales no solo acompañan el torneo, sino que también ayudan a fijar en la memoria colectiva momentos y emociones asociados a cada Mundial.

Fue a partir de 1990 cuando la FIFA institucionalizó el uso de un tema musical representativo para cada justa. Desde entonces, varias composiciones han trascendido el ámbito deportivo para convertirse en referentes culturales. Ejemplos claros son La Copa de la Vida, interpretada por Ricky Martin, o Waka Waka (This Time for Africa) de Shakira, piezas que evocan de inmediato los Mundiales de Francia 1998 y Sudáfrica 2010, respectivamente.

De cara a la edición de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, el organismo rector del futbol presentó “Lighter” como el primer sencillo del álbum oficial . El tema reúne a Jelly Roll, Carín León y el productor Cirkut, en una propuesta que mezcla influencias country con sonidos de la música regional mexicana. La FIFA adelantó que el álbum completo incluirá artistas de distintos continentes y géneros, con el objetivo de reflejar la diversidad de las 48 selecciones participantes.

A lo largo de las últimas décadas, cada Mundial ha contado con temas que han marcado su época . En Qatar 2022 destacaron “Hayya Hayya (Better Together)”, junto con otras piezas de su banda sonora, mientras que Rusia 2018 tuvo como carta de presentación “Live It Up”. Brasil 2014 apostó por “We Are One (Ole Ola)” y Sudáfrica 2010 consolidó su legado musical con “Waka Waka”. En Alemania 2006, el torneo estuvo acompañado por “The Time of Our Lives”, sumándose a una lista de canciones que han definido la memoria sonora del futbol internacional.

Lista completa de canciones

2026 (México, Estados Unidos y Canadá)

“Lighter” – Jelly Roll, Carín León y Cirkut

Por Ella – Belinda y Los Ángeles Azules

2022 (Qatar)

“Hayya Hayya (Better Together)” – Trinidad Cardona, Davido y Aisha

“Arhbo” – Ozuna y Gims

“Light the Sky” – Balqees, Nora Fatehi, Rahma Riad y Manal

2018 (Rusia)

“Live It Up” – Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi

2014 (Brasil)

“We Are One (Ole Ola)” – Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte

“Tatu Bom de Bola” – Arlindo Cruz

“Dar um Jeito (We Will Find a Way)” – Carlos Santana, Wyclef Jean, Avicii y Alexandre Pires

2010 (Sudáfrica)

“Waka Waka (This Time for Africa)” – Shakira

“Sign of a Victory” – R. Kelly y Soweto Spiritual Singers

“Game On” – Pitbull, TKZee y Dario G

2006 (Alemania)

“The Time of Our Lives” – Il Divo y Toni Braxton

“Zeit, dass sich was dreht (Celebrate the Day)” – Herbert Grönemeyer, Amadou & Mariam

2002 (Corea-Japón)

“Boom” – Anastacia

“Let’s Get Together Now” – artistas locales

“Anthem” – Vangelis

1998 (Francia)

“La Copa de la Vida” – Ricky Martin

“La Cour des Grands (Do You Mind If I Play)” – Youssou N'Dour y Axelle Red

1994 (Estados Unidos)

“Gloryland” – Daryl Hall & Sound of Blackness

1990 (Italia)

“Un'estate italiana” – Edoardo Bennato y Gianna Nannini

SV