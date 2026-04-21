Los hoteleros de Jalisco prevén que se llegue a una ocupación del 100 por ciento durante las fechas de partidos por el Mundial de Fútbol FIFA 2026.

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Mark Christianson Figueroa, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, descartó que la ocupación se vaya a ver afectada por los hechos sucedidos en la zona arqueológica de Teotihuacán.

"Por supuesto que es un tema preocupante, pero creo que a la Zona Metropolitana de Guadalajara no tiene por qué afectarle este dato", sostuvo.

Mundial 2026 impulsará ocupación hotelera en Guadalajara

"No creo que nos afecte este caso en la sede de Guadalajara y puedo decirles que lo que he escuchado de algunos hoteleros es que hay algunos partidos como el de México y el de España con Uruguay que hay muy buenas ocupaciones", dijo.

Recordó que no será el primer evento mundialista que se realice en Guadalajara, por lo que ya se tiene experiencia en este tipo de justas deportivas.

"Estamos preparados los hoteleros para recibir a los turistas que vienen al mundial, tenemos un servicio profesional de calidad, con calidez y estamos listos, estamos preparados para recibirlos", sostuvo.

Turismo en Guadalajara se recupera tras baja ocupación en Semana Santa

Sobre el pasado periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, dijo que la ocupación en la ciudad fue del 42 por ciento, una cantidad baja comparada con otros años.

"Por supuesto que tiene que ver con los hechos de febrero, pero también quiero decirles que ya vamos en recuperación. Esta semana pasada estuvimos arriba del 65 por ciento", detalló.

Recordó que la Secretaría de Turismo está trabajando en mejorar la imagen de la Zona Metropolitana de Guadalajara, además de la promoción de eventos nacionales e internacionales.

"Creo que hay que tomar en cuenta que estos hechos, aunque pareciera que pasaron hace mucho, son bastante recientes y ninguna campaña nos va a recuperar de manera inmediata; creo que hay que tener paciencia nosotros como hoteleros. Sí se está haciendo bien, pero no hay una fórmula mágica para recuperar el turismo", sostuvo.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara se cuenta con alrededor de 30 mil cuartos de hotel.

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