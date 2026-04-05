Mujer con ficha de búsqueda es localizada en Guadalajara tras pedir ayuda por Zona Pulso de Vida

La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó este domingo sobre la localización de una mujer que pidió ayuda a través de la Zona Pulso de Vida, y que contaba con ficha de búsqueda, en la colonia La Perla.A través de un reporte vía radio, se informó que sobre las calles Sierra Nevada y Salvador Quevedo, una mujer de aproximadamente 63 años de edad había activado el botón de emergencia del Programa “Pulso de Vida”, por lo que se dirigieron al punto.A su arribo, oficiales se entrevistaron con la mujer, quien relató que momentos antes un sujeto en situación de calle la habría agredido verbalmente.Los oficiales, quienes están capacitados para brindar las primeras atenciones, verificaron que la mujer contaba con ficha de búsqueda desde el 28 de febrero, en Tlajomulco de Zúñiga.La mujer fue trasladada ante un agente de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas de Tlajomulco de Zúñiga para su posterior entrega a los familiares.Una Zona Pulso de Vida es un sistema de asistencia para personas que se sientan en riesgo o necesiten ayuda inmediata.Para solicitar auxilio deben seguirse los siguientes pasos:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB