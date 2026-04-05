Domingo, 05 de Abril 2026

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Jalisco registra 10 sismos en menos de 24 horas en ESTOS municipios

Te compartimos la cifra más actualizada de los sismos registrados en el estado en las últimas horas

Por: Fabián Flores

Dos municipios de Jalisco registraron actividad sísmica constante en las últimas horas. ESPECIAL / SSN

Dos municipios de Jalisco registraron actividad sísmica constante en las últimas horas. ESPECIAL / SSN

Jalisco registró 10 temblores durante la madrugada, tarde y noche del pasado 4 de abril, según los registros de la jornada publicados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

El SSN reportó que los movimientos telúricos van de la magnitud 3.2 hasta la 4, cerca de dos municipios de Jalisco: Cihuatlán y Casimiro Castillo.

El pasado sábado, se reportaron solamente siete siniestros de este tipo, sin embargo, esta cifra, de 10 temblores en Jalisco, es la más actualizada hasta ahora.

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Sismos en Cihuatlán

Desde la 01:43 horas de este Sábado de Gloria se reportó el primero de siete temblores registrados a lo largo de este 4 de abril cercanos a la localidad de Cihuatlán. El siniestro más débil fue de magnitud 3.4 y el más fuerte llegó hasta 4. A continuación, los detalles ACTUALIZADOS de los sismos:

Magnitud / Hora / Epicentro / Profundidad

3.9 / 01:43 horas / 176 km al suroeste de Cihuatlán / 3.3 km
3.5 / 02:28 horas / 195 km al suroeste de Cihuatlán / 16.3 km
3.5 / 02:30 horas / 193 km al suroeste de Cihuatlán / 14.4 km
4 / 02:32 horas / 115 km al suroeste de Cihuatlán / 12.5 km
3.4 / 03:14 horas / 43 km al oeste de Cihuatlán / 1.8 km
3.5 / 17:56 horas / 110 km al oeste de Cihuatlán / 16.4 km
3.6 / 21:08 horas / 176 km al suroeste de Cihuatlán / 15.2 km

Sismos en Casimiro Castillo

Por su parte, el municipio de Casimiro Castillo registró tres movimientos telúricos, los mismos que iniciaron a las 00:43 horas con un sismo de magnitud 3.4. A continuación, los detalles ACTUALIZADOS:

Magnitud / Hora / Epicentro / Profundidad

3.4 / 00:43 horas / 14 km al suroeste de Casimiro Castillo / 7.5 km
3.2 / 02:19 horas / 19 km al suroeste de Casimiro Castillo / 13.9 km
3.2 / 05:40 horas / 17 km al sur de Casimiro Castillo / 25.7 km

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¿Es normal que tiemble en Jalisco?

La respuesta es sí. Jalisco es un estado de México cercano a la colindancia de tres placas tectónicas, que son la Placa de Norteamérica, la de Rivera y la de Cocos, lo que mantiene particularmente al territorio del occidente en constante actividad sísmica regularmente leve, aunque tiene el potencial de ser fuerte o muy fuerte.

En las siguientes imágenes podrás notar cómo los sismos registrados el pasado 4 de abril coinciden con la ubicación del encuentro de las placas de Norteamérica y de Rivera, ubicadas en la zona de Jalisco.

 Mapa de las placas tectónicas. Jalisco se encuentra cerca de la colindancia de tres de ellas. ESPECIAL / SSN
 Mapa de las placas tectónicas. Jalisco se encuentra cerca de la colindancia de tres de ellas. ESPECIAL / SSN
 El círculo muestra las zonas en donde fueron registrados los sismos el pasado 4 de abril. ESPECIAL / SSN
 El círculo muestra las zonas en donde fueron registrados los sismos el pasado 4 de abril. ESPECIAL / SSN

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