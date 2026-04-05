A dos semanas del incendio forestal en el paraje Los Asadores, en el municipio de Tlajomulco y dentro del Bosque La Primavera, un nuevo incendio forestal se registra dentro del Área Natural Protegida, en esta ocasión en el paraje El Arenero, en Zapopan.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que en el lugar trabajan 35 combatientes de la dependencia, de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y de la Coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Además, el helicóptero Witari también apoya en las labores de contención de las llamas.

Al momento continúan los trabajos en el lugar, aunque el incendio se mantiene en calidad de controlado, por lo que se recomienda evitar acercarse a la zona del incendio, no realizar actividades que puedan generar fuego y permanecer en interiores y usar cubrebocas si se presentan afectaciones por humo.

En lo que va del 2026, al interior del Bosque La Primavera se han registrado al menos 12 incendios con afectaciones en más de 300 hectáreas. El más grande al momento es el que ocurrió hace 15 días, en el paraje Los Asadores, pues se contabilizaron más de 200 hectáreas dañadas por las llamas. El titular del Organismo Público Descentralizado del bosque, Gabriel Vázquez Sánchez, señaló que 9 de cada 10 incendios forestales son provocados por actividad humana; este último fue causado por negligencia de un visitante al lugar.

En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) reporta 288 incendios forestales en lo que va del año. Tres se mantienen activos en los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán y Villa Purificación.

MF