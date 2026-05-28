Un altercado vial entre un operador de una unidad del transporte público y un conductor de un vehículo particular terminó con la vida de un pasajero del camión.

Los hechos ocurrieron en la colonia Chapalita, en el cruce de las avenidas Las Rosas y Mariano Otero, de Guadalajara.

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La agresión se derivó de un altercado vial entre los tripulantes de un auto sedán color plata y el operador de la ruta 186. Según la versión de autoridades municipales, ambos conductores tuvieron un altercado mientras conducían en las calles, siendo un conflicto de tránsito, cuando el tripulante del auto particular sacó un arma y disparó en contra del chofer del transporte público.

"Recibimos un reporte de una persona herida por arma de fuego. Al arribo de una unidad, localizan un vehículo de transporte urbano y al interior de la unidad hay un masculino de aproximadamente 30 años con un impacto en cráneo, ya con los servicios médicos ya verificado ya sin signos vitales".

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Pasajero fue quien recibió el disparo tras altercado vial

La víctima mortal fue un pasajero que se encontraba a bordo de la unidad y parado, quien falleció tras haber recibido la agresión pese a no estar involucrado directamente en los hechos.

"Nos refiere el chofer (del camión) que venía circulando por la colonia Jardines del Bosque cuando un solo tripulante de un vehículo Sedan, empiezan a tener un altercado vial. El chofer continúa con su ruta, el conductor continúa con su agresión. El chofer (del auto) le hace una detonación, más le impacta a un usuario que está occiso y venía parado", indicó un elemento de la Policía municipal de Guadalajara.

No hubo ninguna otra persona afectada por la agresión, sin embargo, sí hubo sustos por parte de alguno de los pasajeros de la unidad del transporte público.

El agresor escapó del sitio, por lo que las autoridades le dieron seguimiento mediante las cámaras del Escudo C5 Jalisco con el fin de tratar de detener al agresor del conductor del transporte público y que acabó con la vida de la víctima.

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