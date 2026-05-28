Tlajomulco y Zapopan invierten en vialidades aledañas a López Mateos para mejorar la movilidad

En busca de agilizar y mejorar los entornos de la avenida López Mateos, desde sus trincheras los presidentes municipales de Tlajomulco y Zapopan, Gerardo Quirino Velázquez Chávez y Juan José Frangie Saade, respectivamente, inauguraron las intervenciones hechas a dos vialidades clave para los entornos de la avenida López Mateos.

Se trata de la renovación integral de la calle Clavel, en Tlajomulco de Zúñiga, y de la calle San Rafael, en Zapopan, dos vialidades intervenidas "con el objetivo de conectar de manera más segura, eficiente y digna a miles de familias de ambos municipios", gracias a una inversión conjunta de alrededor de 40 millones de pesos, dieron a conocer este jueves las autoridades municipales.

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Durante el acto inaugural, ambos alcaldes destacaron que las fronteras territoriales no existen cuando hay voluntad de construir soluciones para las personas, especialmente en una de las zonas con mayor dinamismo y movilidad metropolitana, como lo es el corredor de López Mateos.

La obra realizada por el Gobierno de Tlajomulco en la calle Clavel, en la colonia Tulipanes, contempló una inversión de 26.5 millones de pesos para la transformación integral de esta vialidad, que diariamente utilizan personas que cruzan entre ambos municipios para trabajar, estudiar o realizar actividades cotidianas.

"Esta avenida es paralela a López Mateos. Con esta inversión vamos a poder generar interconectividad para conectar con Guadalupe Gallo, con la avenida de La Tijera, que ya pudimos reconstruir, así como con López Mateos y Camino Real. Entonces, significa bastante y todo esto es posible también gracias a los cabildos que tenemos, que al final nos ayudan a decidir el recurso público", dijo Gerardo Quirino.

La obra incluyó la construcción de 3 mil 453 metros cuadrados de concreto hidráulico y mil 888 metros cuadrados de banquetas. Se renovaron 538 metros lineales de drenaje sanitario y 545 metros lineales de red de agua potable, y se incorporaron luminarias, señalamiento vial, bolardos y arbolado para fortalecer la seguridad y la imagen urbana de la zona.

"Hemos tenido la posibilidad de sacar presupuestos con este alto sentido de responsabilidad. Yo lo que te digo, Juan José, es que nos sentimos muy orgullosos de estar Siempre Cerca y a Otro Nivel, chambeando con la gente y echándole todo el corazón", añadió.

El presidente municipal también destacó que este proyecto es ejemplo de cómo el trabajo coordinado entre gobiernos permite multiplicar resultados y atender de manera más efectiva las necesidades reales de la ciudadanía.

La intervención incluyó pavimentación con concreto hidráulico, renovación de redes hidrosanitarias, construcción de banquetas, instalación de luminarias, señalamiento horizontal y vertical, arbolado urbano y elementos de accesibilidad universal, consolidando una obra integral y con sentido humano.

CORTESÍA/ Gobierno de Tlajomulco

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Frangie reconoce coordinación entre ambos municipios

Por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, reconoció la coordinación institucional entre ambos municipios y subrayó la importancia de generar infraestructura que fortalezca la seguridad, la convivencia y la conectividad metropolitana.

"Decirles que la inauguración de esta calle representa más que una obra; definitivamente representa un trabajo en equipo entre Zapopan y Tlajomulco. Antes los gobiernos decían: 'esto no me toca, esto sí me toca, te toca a ti'. Y la verdad es que, desde hace muchísimos años, cuando entró Enrique Alfaro y posteriormente quienes hemos dado continuidad a este proyecto, hemos trabajado mucho en equipo", señaló Frangie Saade.

"Y hay algo que nos identifica mucho a Quirino y a mí que es 'trabajar, trabajar y trabajar', pero también estar cerca de la gente. Eso es lo que permite lograr estas sinergias entre dos municipios, sin voltear a ver si es tuyo o es mío. Le entramos porque es por el bien de la ciudadanía y de todos ustedes", añadió el munícipe.

Ambos municipios reiteraron que esta coordinación forma parte de una agenda compartida para impulsar proyectos estratégicos que mejoren la calidad de vida de las personas, priorizando obras completas, seguras y funcionales para las familias de la metrópoli.

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