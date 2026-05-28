Dos mujeres motociclistas fueron atropelladas durante la noche por un vehículo en el municipio de Guadalajara.

Los hechos fueron reportados en el cruce de las avenidas Juan Pablo II y Plutarco Elías Calles, en la colonia San José Río Verde del municipio tapatío.

Las víctimas, de aproximadamente 30 y 20 años, salieron proyectadas varios metros y quedaron tendidas sobre el asfalto con lesiones graves.

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Por esta razón, elementos de servicios médicos municipales brindaron atención a ambas mujeres.

Una de ellas fue estabilizada en el lugar, mientras que la conductora tuvo que ser trasladada a urgencias por fuertes golpes y posibles fracturas, por lo que se determinará su estado de salud en las siguientes horas.

El automovilista escapó del lugar

Testigos señalaron que el automovilista se habría pasado un semáforo en rojo para provocar el choque. El percance ocurrió cerca de un poste del C5 Jalisco, por lo que las cámaras de vigilancia ya son analizadas para identificar al responsable y su matrícula.

El conductor escapó del lugar tras impactar a las mujeres y haber provocado el accidente en dicho cruce vial.

Por otro lado, también durante la noche, se registró un choque entre tres vehículos en los carriles centrales de la calzada Lázaro Cárdenas.

El percance ocurrió en el cruce con la avenida 8 de Julio, en la colonia Colón Industrial de Guadalajara.

Autoridades de vialidad recibieron el reporte de un accidente vial sobre dicha avenida, por lo que se trasladaron y, al llegar al sitio, confirmaron los hechos.

Los elementos de la Policía Vial solicitaron apoyo de personal de servicios médicos para atender a los involucrados, sin embargo, no hubo personas lesionadas pese a la magnitud del percance.

Uno de los vehículos terminó sobre el camellón de la vialidad y los tres automotores tuvieron múltiples daños tras el accidente.

El percance vial provocó el cierre de uno de los carriles de la avenida por varias horas.

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