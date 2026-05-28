¿Foto multas en Jalisco son ilegales? Esto debes saber y hacer en caso de que te pongan una

Las fotoinfracciones pueden llegar a alarmar a los automovilistas jaliscienses, no obstante, muchas personas no conocen lo establecido en el marco legal mexicano.

El profesor e investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), el Mtro. Ernesto Ávalos Rolón, Explicó las razones por las quelas fotomultas no tienen legalidad.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que cualquier acto de autoridad tenga validez debe cumplir con los principios legales establecidos, es decir, la infracción tiene que estar por escrito y expedida por una autoridad competente.

Estas son las fallas clave en las fotomultas

El Artículo 115, fracción III, inciso H de la Constitución concede la facultad original de regular la vialidad y tránsito a los municipios del país. Asimismo la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado efectúa las fotoinfracciones por medio de convenios que ceden las facultades.

Estos son los grandes errores:

No hay vigencia en los convenios: Dichas alianzas se firman al término de la administración municipal, de 3 a 6 años. En este sentido, las autoridades imprimen esqueletos de infracciones en masa, y continúan utilizándolos aún cuando el acuerdo ya venció.

Dichas alianzas se firman al término de la administración municipal, de 3 a 6 años. En este sentido, las autoridades imprimen esqueletos de infracciones en masa, y continúan utilizándolos aún cuando el acuerdo ya venció. No hay certeza jurídica: La fotoinfracción menciona el convenio por encima, sin demostrar que el acuerdo todavía tiene vigencia, por lo que el ciudadano queda indefenso.

La fotoinfracción menciona el convenio por encima, sin demostrar que el acuerdo todavía tiene vigencia, por lo que el ciudadano queda indefenso. Efecto dominó: En caso de que la Secretaría de Seguridad no tenga la vigencia de la competencia legal, tampoco se podrá transferir a los directores jurídicos para que firmen las multas.

Por su parte, actualmente las fotoinfracciones no tienen firma autógrafa. En su lugar, esta es sustituida por un código QR, siendo este la firma electrónica.

Sin embargo, el Mtro. Ávalos explica que cuando se analizan estos QR bajo la Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Jalisco, estos no cumplen los requisitos mínimos correspondientes para validad la identidad de las autoridades.

Esto debes hacer si tienes una fotomulta

El académico explica que el Tribunal de Justicia Administrativa suele resolver el 100% de los casos por medio de un Juicio en Línea, lo cual hace el proceso todavía más fácil.

Estas son tus alternativas:

Juicio de Nulidad: Es seguro el fallo a tu favor, sin embargo, tienes que tomar en cuenta los tiempos, pues el proceso puede tardar de 4 a 6 meses por la saturación del sistema.

Es seguro el fallo a tu favor, sin embargo, tienes que tomar en cuenta los tiempos, pues el proceso puede tardar de 4 a 6 meses por la saturación del sistema. Asesoría gratuita: A través de la UdeG, se ofrece un apoyo por medio del Bufete Jurídico del CUCSH, donde se redacta la demanda de forma gratuita. Solamente se solicita una cuota de recuperación. La dirección es Coronel Calderón #663.

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