Un choque registrado durante las primeras horas de este lunes dejó como saldo el fallecimiento de un hombre. Los hechos ocurrieron sobre los carriles centrales del Periférico, entre Mariano Otero y la avenida López Mateos, donde una camioneta tipo van de modelo atrasado impactó contra un tráiler.

Aunque en un inicio se informó que el conductor había quedado prensado, y por lo cual elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan acudieron al punto para realizar la extracción del cuerpo, a su llegada se percataron de que esto no había sucedido.

Sin embargo, sí se confirmó que el conductor, un hombre entre los 50 y los 55, perdió la vida tras el percance. Su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde permanecerá hasta que sea reconocido por algún familiar.

Los hechos fueron informados al Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, que se encargará de las averiguaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

MB