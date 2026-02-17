Este martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque informó sobre un caso en el cual lograron poner a salvo a una mujer, quien habría sido víctima de una falsa oferta de trabajo, evitando que se encontrara en una situación de mayor riesgo, esto en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera de Guadalajara.

Los hechos se registraron mientras los elementos de Tlaquepaque realizaban su recorrido de vigilancia en las inmediaciones de la Central Nueva. Durante el patrullaje, los oficiales fueron alertados por una ciudadana, quien informó que una familiar suya se sentía en situación de riesgo tras acudir a una supuesta oferta laboral y se encontraba resguardada en el baño de un gimnasio de la zona, por lo que de inmediato acudieron a verificar el reporte.

Los elementos llegaron entonces al cruce de Real de Camichines y Real de Sauces, en la colonia Camichines, en Tonalá, donde los policías de Tlaquepaque pudieron contactarse vía telefónica con la mujer, quien se encontraba en riesgo, explicándole que se trataba de la autoridad y que podía salir del lugar sin ningún problema.

Tras convencerla, la mujer fue resguardada por los elementos. La víctima, quien dijo tener 25 años de edad y ser originaria de Tlaltenango, Zacatecas, refirió que arribó al municipio de Guadalajara desde el viernes pasado. El sábado se reunió con dos hombres, quienes le explicaron en qué consistía el supuesto trabajo.

"Fue hasta la mañana de este día que volvieron a encontrarse, trasladándose a distintos puntos de la zona metropolitana sin tener certeza de un domicilio o empresa establecidos, y finalmente arribaron a las calles antes mencionadas", explicó la corporación.

Al notar inconsistencias tanto en el traslado como en la información que le proporcionaban, la mujer comenzó a preocuparse, por lo que permaneció en el gimnasio y solicitó apoyo a un familiar, hasta que fue auxiliada por los oficiales de Tlaquepaque, gracias a la comunicación efectiva que se tuvo con la autoridad municipal.

Ante la situación, los elementos policiales procedieron a brindarle resguardo y apoyo inmediato, además de activar los protocolos correspondientes para la atención de posibles casos relacionados con engaños laborales. Se solicitó la intervención del personal del agrupamiento Andrómedas para su acompañamiento y atención especializada.

Asimismo, se dio aviso al Ministerio Público para el mando y conducción correspondientes, a fin de que se realicen las investigaciones necesarias y se determine si existe la comisión de algún delito.

¿Dónde puedo reportar una situación de riesgo por reclutamiento forzado?

"La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reitera el llamado a la ciudadanía a verificar la autenticidad de las ofertas de trabajo, evitar acudir sola a puntos desconocidos y reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades, con el objetivo de prevenir este tipo de casos y salvaguardar la integridad de las personas", refirió la corporación a través de un comunicado.

En caso de cualquier situación similar a esta, las autoridades recomiendan llamar de inmediato al 911 y explicar la situación para que el hecho sea derivado a las autoridades correspondientes. T ambién se puede llamar al 33 3050 3050 a la Comisaría de Tlaquepaque cuando se trata de situaciones que ocurren en torno a la Central Camionera, donde la corporación mantiene un operativo permanente en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado y la Guardia Nacional para evitar el reclutamiento forzado de personas.

