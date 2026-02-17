Policía de Jalisco rescata a joven de 18 años de un secuestro virtual en Ojuelos

Elementos de la Policía Regional de la Secretaría de Seguridad del Estado, en coordinación con oficiales de la Comisaría de Ojuelos, lograron frustrar un presunto secuestro virtual y rescatar a un joven de 18 años.

Los hechos ocurrieron cuando los elementos realizaban su recorrido de vigilancia en el Centro del Municipio cuando fueron abordados por un ciudadano, quien les explicó que no podía comunicarse con su hijo y agregó que estaba recibiendo llamadas amenazantes.

En las llamadas, sujetos aseguraban haberse llevado por la fuerza a su hijo de 18 años y le exigían un pago de más de 100 mil pesos a cambio de su liberación.

Los oficiales activaron los protocolos de atención especializada y búsqueda, y explicaron al ciudadano que el caso tenía las características de un secuestro virtual, por lo que le pidieron evitar realizar algún depósito, ayudándolo a mantener la calma.

Fue así que se iniciaron las labores de inteligencia y, con el apoyo de dispositivos de geolocalización, los policías regionales y los municipales iniciaron las acciones de búsqueda en los alrededores.

Con este despliegue consiguieron ubicar al joven en un tramo de la Carretera Aguascalientes a San Luis Potosí, ya dentro del Municipio de Pinos, Zacatecas.

De acuerdo con información preliminar, el afectado había recibido llamadas amenazantes, en las que le pedían que se dirigiera a ese punto y evitara comunicarse con su familia.

Luego de darle las primeras atenciones y verificar que se encontraba en buen estado de salud, el joven volvió a salvo a casa con su familia.

¿Qué hacer ante una llamada de presunto secuestro?

Ante este tipo de hechos, las autoridades recomiendan a la ciudadanía colgar cualquier llamada en la que se reciban indicaciones de este tipo, y antes de cualquier acción, intentar localizar a sus familiares para garantizar que se encuentran en un lugar seguro.

También es importante llamar de inmediato al 089, número destinado a nivel nacional para reportar fraudes, extorsiones y este tipo de secuestros virtuales, donde la mayoría de las veces los criminales no tienen en su poder a la víctima, sino que la han aislado para poder cometer la extorsión.

