Así puedes capacitarte en Zapopan para ser oficial de pista del GP de México 2026

La FIA y la Fórmula 1 anunciaron que el Gran Premio de la Ciudad de México 2026 se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez; se trata de la décimo primera edición de México GP desde su regreso en 2015, donde se busca ofrecer una experiencia de calidad y entretenimiento a las y los asistentes.

En ese sentido, el Gobierno de Zapopan anunció que se abrió un registro para capacitarse dentro del municipio zapopano como oficial de pista de la Fórmula 1 dirigido a las personas que tengan pasión por el automovilismo, disciplina y compromiso.

“En Zapopan seguimos apostándole a las grandes experiencias, y por primera vez llega a nuestra ciudad la capacitación para integrarse como oficial de pista en el Gran Premio de México 2026”, escribió el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, en sus redes sociales.

El registro estará abierto hasta el próximo 28 de febrero de este 2026 a través del siguiente enlace: https://v2.oficonnect.omdai.org

Durante el registro se te solicitará realizar una cuenta con tu correo electrónico, crear una contraseña y el puesto en el que te gustaría participar que en este caso es oficial, puesto que se describe como la persona que ha realizado una capacitación y puede participar en eventos automovilísticos como oficial en algún área deportiva, después deberás seguir los pasos.

Toma en cuenta que el cupo es limitado para la participación del Gran Premio de la Ciudad de México 2026 y está sujeto a una selección final.

De resultar seleccionado el Gran Premio de la Ciudad de México 2026 se realizará el 30, 31 de octubre y 1 de noviembre.

Cabe destacar que el Gobierno de Zapopan no ha informado las fechas y en qué parte del municipio se realizará la capacitación, se prevé que los seleccionados serán informados directamente, también te recomendamos mantenerte atento a las redes sociales del Ayuntamiento zapopano para conocer más información.

