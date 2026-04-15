Muere un adulto mayor en la Barranca de Huentitán en Guadalajara

Una persona adulta mayor perdió la vida este miércoles cuando acudía a la barranca de Huentitán , en Guadalajara, un lugar frecuentado por personas deportistas y quienes gustan de realizar actividades de senderismo y recreación ubicado al oriente de Guadalajara.

De acuerdo con lo informado por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, a sus líneas de emergencia llegó el reporte de una persona inconsciente en la parte baja de la barranca, por lo que de inmediato se movilizaron para conocer del hecho.

A su llegada, los elementos de la coordinación encontraron al equipo de brigadistas voluntarios de la Barranca de Huentitán en la zona conocida como "la vuelta 18" , donde se hallaba un hombre de entre los 65 y los 70 años, y quien ya no contaba con signos vitales.

Ante ello, fue necesario que la coordinación municipal se movilizara para rescatar el cuerpo y llevarlo a la superficie, donde fue entregado a personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Hasta el momento se desconocen las causas que le quitaron la vida al hombre, sin embargo, esto podrá determinarse luego de que se le practique la autopsia de ley.

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara compartió una serie de recomendaciones para la ciudadanía que desea realizar actividades físicas o deportivas en la barranca, siendo la primera de ellas que considere su estado de salud para evitar riesgos médicos, así como medir sus capacidades según el recorrido que desea hacer.

"También es recomendable, previo al descenso de la barranca, que se haga la planeación del recorrido, que se informe a algún familiar el tiempo aproximado de descenso o ascenso, que se establezca la ruta y que no se desvíen de ella, porque es la principal causa de quedar perdidos, extraviados, o de caídas y de lesiones ", dijo Sergio Herrera, director de Operaciones de la coordinación.

"Y ya durante el trayecto, que se mantengan hidratados, que lleven consigo, por si llega a pasar alguna emergencia, su dispositivo móvil con pila, que estén monitoreando también las temperaturas de los descensos; principalmente, se recomienda que acudan por la mañana y que lleven protección solar, ropa cómoda y protección también para todo el cuerpo", finalizó.

SV