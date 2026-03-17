Crisis del agua y tarifas de transporte en Jalisco, bajo crítica de Morena

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, demandó la declaración de una emergencia sanitaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara debido a la calidad del agua distribuida por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Además, solicitó a Cofepris, Conagua, Profepa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) iniciar investigaciones contra los responsables en el Gobierno de Jalisco por el suministro de agua contaminada.

En una reciente rueda de prensa, el legislador morenista afirmó que la problemática del agua está vinculada a un modelo de negocio neoliberal que convierte los servicios públicos en oportunidades de lucro. Enfatizó que esta situación ha transformado derechos fundamentales en privilegios para la población.

Lomelí Bolaños recordó que, durante administraciones pasadas del Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco, se habrían malversado más de mil millones de pesos de recursos públicos, lo que llevó al arresto de Rodolfo Ocampo Velázquez, exdirector del SIAPA. Posteriormente, señaló que con el regreso del PRI, el organismo se convirtió en una "caja chica" para la asignación de obras y licitaciones a allegados.

Con la llegada de Movimiento Ciudadano, el senador denunció que el sistema de agua potable y alcantarillado se ha deteriorado gravemente. Subrayó que, además de un servicio deficiente, el costo de la tarifa para los ciudadanos se ha incrementado en más del 76 por ciento.

El legislador federal hizo alusión a diversas explicaciones del ex gobernador sobre el problema del agua quien inicialmente atribuyó la situación al retraso en la compra de químicos potabilizadores. Meses después, culpó a las construcciones de torres departamentales, las cuales, según Lomelí, fueron propiciadas por la propia administración estatal.

Posteriormente, las autoridades mencionaron el mantenimiento de plantas de tratamiento y el movimiento de sedimentos como causas del mal olor y color. Finalmente, se argumentó que el envejecimiento del sistema hidráulico y la oxidación de las tuberías eran la razón de la coloración del agua.

Confusión en tarifas del transporte público

En otro punto, la presidenta del Comité Estatal de Morena Jalisco, Erika Pérez García, exigió claridad y reglas transparentes sobre el costo de la tarifa del transporte público en la entidad. Pérez García criticó la confusión generada por las autoridades respecto a los anuncios y publicaciones oficiales.

La líder morenista señaló que inicialmente se anunció un aumento a 14 pesos, generando descontento social, posteriormente, el gobernador Pablo Lemus anunció el retiro de dicho aumento. Sin embargo, al revisar documentos oficiales en el Periódico Oficial del Estado, la situación es diferente.

Explicó que un acuerdo del 5 de marzo revocó decretos anteriores sobre el incremento, pero estableció una tarifa general de 11 pesos para el transporte público, sustituyendo la tarifa técnica. Además, fijó una tarifa preferencial de 5 pesos con 50 centavos y de 5 pesos para estudiantes.

Pérez García lamentó que un día después, el 6 de marzo, el Gobierno del Estado publicara una fe de erratas, generando más incertidumbre sobre la aplicación real de la tarifa. Recalcó que, mientras esto sucede en documentos oficiales, las declaraciones del gobernador en los medios de comunicación varían constantemente.

Morena Jalisco sostiene que el debate del transporte público no debe limitarse al costo del pasaje. Debe incluir la calidad del servicio, la cobertura, la seguridad, los tiempos de traslado y una planeación integral de la movilidad en la ciudad, concluyó la líder de Morena.

YC