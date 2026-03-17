Gobierno de Zapopan refuerza seguridad en Ciudad Deportiva con manual de Protección Civil y Bomberos

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de los deportistas y familias que acuden al recinto, este martes se llevó a cabo la entrega del Manual Interno de Seguridad de Protección Civil y Bomberos a la Ciudad Deportiva Zapopan.

El documento técnico, que establece lineamientos de reacción y prevención ante contingencias, fue elaborado por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos y recibido por la Dirección General del Consejo Municipal del Deporte (Comude) Zapopan, marcando un precedente en la certificación de espacios seguros en el municipio.

Durante la entrega, Mario Alberto Espinoza Ceballos, coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, enfatizó que este manual es el resultado de un análisis profundo de los riesgos específicos del inmueble.

"Este plan no es solo un documento de cumplimiento administrativo; es la guía operativa que faculta al personal de Ciudad Deportiva para saber qué hacer antes, durante y después de una emergencia. Nuestro objetivo es que la prevención sea la primera línea de defensa para los ciudadanos", señaló el coordinador.

Puntos clave del manual:

• Identificación de riesgos: Evaluación de áreas como albercas, canchas y gimnasios.

• Brigadas internas: Capacitación del personal en primeros auxilios y combate de incendios.

• Supervisión: La unidad de Bomberos supervisará simulacros y rutas de evacuación.

• Evacuación: Protocolos para desalojar el complejo en menos de tres minutos en caso de sismo.

• Eventos masivos: Lineamientos para competencias estatales y nacionales.

Por su parte, Alejandra Galindo Hernández, directora general de Comude Zapopan subrayó que la entrega de este manual no es el fin de un proceso, sino la consolidación de una política pública que pone al ciudadano en el centro de la estrategia deportiva.

“Estamos construyendo una institución más responsable, más preparada y más comprometida con la comunidad. En Zapopan entendemos que el deporte no solo transforma vidas, también requiere espacios seguros para desarrollarse plenamente. Por ello, seguiremos trabajando de la mano con nuestras autoridades para llevar con responsabilidad la prevención y el deporte a otro nivel”, explicó la directora.

La entrega de este manual no solo establece qué hacer en momentos de crisis, sino que también otorga certeza operativa a la Ciudad Deportiva. Con la integración de brigadas y capacitaciones constantes, Zapopan busca garantizar que la práctica deportiva se desarrolle en entornos seguros.

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YC