Presentan Boletín Regional Valles 2026 y arranca Red de Observatorios Ciudadanos

En la Casa de la Cultura de Tala se presentó el informe Boletín Regional Capítulo Valles, febrero 2026, un documento que integra análisis territorial, socioeconómico y de gobernanza, acompañado de resultados de una encuesta de percepción ciudadana sobre el desempeño de autoridades y servicios públicos en el municipio .

El evento marcó también el arranque formal de la Red de Observatorios Ciudadanos Regionales, iniciativa orientada a fortalecer la producción de evidencia, el monitoreo ciudadano y la construcción de agendas públicas desde el ámbito local. La mesa estuvo integrada por Conrado Romo, coordinador de la Red; Óscar Agustín Gómez, secretario técnico; y Julieta Huerta, coordinadora de la Región Valles, quienes subrayaron la importancia de articular datos, territorio y participación ciudadana como base para la toma de decisiones públicas.

El informe posiciona a Tala como el principal nodo demográfico y económico de la región, al concentrar el 26.81 % de su población, lo que confirma su centralidad en la dinámica territorial. Este peso estructural se refleja en los resultados de la encuesta aplicada en enero, la cual permite analizar de manera comparativa la percepción ciudadana sobre distintas figuras políticas y niveles de gobierno.

En este sentido, el informe incorpora la medición del grado de aprobación de figuras políticas . A nivel municipal, el presidente Gerardo obtiene una calificación promedio de 7.4, posicionándose como la figura mejor evaluada hasta el momento del levantamiento. El 61.1 % de las personas encuestadas califica su gestión como buena, el 30.3 % como regular y el 8.6 % como mala, lo que evidencia un respaldo mayoritario y consistente.

En comparación, a nivel estatal y federal, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, registra una calificación promedio de 6.6, mientras que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, obtiene 6.4.

Estas valoraciones permiten observar diferencias en la percepción del desempeño gubernamental entre escalas de gobierno, así como matices en la evaluación ciudadana del ejercicio público.

Respecto a los servicios públicos, los resultados muestran valoraciones predominantemente positivas. La recolección de basura alcanza una calificación de 7.6, con 66.9 % de opiniones favorables, mientras que el suministro de agua potable obtiene 7.0, con 64.3 % de evaluación positiva. Los trámites administrativos y el alumbrado público registran calificaciones de 7.0 y 6.4, respectivamente, lo que sugiere una percepción de funcionalidad institucional en los servicios cotidianos.

No obstante, el estudio identifica áreas de oportunidad relevantes. La infraestructura de calles presenta una calificación de 5.5 y el rastro municipal de 5.3, siendo los rubros con menor valoración ciudadana . Esta diferenciación en las evaluaciones da cuenta de una ciudadanía que distingue entre distintos componentes del desempeño gubernamental, generando insumos útiles para la mejora de políticas públicas.

La Red de Observatorios Ciudadanos Regionales se proyecta como un espacio de articulación entre sociedad civil, academia y gobiernos locales, orientado a la generación de información estratégica, el seguimiento de indicadores y la evaluación continua de la acción pública. El informe constituye una línea base para el análisis territorial de la región Valles y una herramienta para avanzar hacia esquemas de gobernanza más abiertos, informados y participativos.

