El partido Movimiento Ciudadano Jalisco invitó a las y los jaliscienses a "Ponerse la Naranja" para que se vistan con los colores con el fin de hacer más grande y fuerte al movimiento.

En un comunicado, Movimiento Ciudadano informó que llegaron a las 100 comisiones municipales instaladas en diferentes municipios del estado.

"Nuestro Movimiento se caracteriza por ser un proyecto abierto, no un partido político que busque engrosar sus filas por el simple hecho de hacerlo, y con esta campaña el objetivo es tener más cerca a todos aquellos que simpatizan con nuestra forma de hacer buenos gobiernos", indicó.

En los últimos días, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó aplicar multas a fuerzas políticas que afiliaron a cientos de personas en forma indebida, donde, por cierto, fue Morena el partido más sancionado con 4.3 millones de pesos.

En ese sentido, el instituto precisó que Movimiento Ciudadano fue el único partido que no recibió multa por esta causa; “esa es nuestra forma de trabajar y unirnos más: en un sentido auténtico y orgánico”, declaró en el comunicado.

Campaña "Ponte la Naranja" de Movimiento Ciudadano. ESPECIAL

Por otro lado, la Coordinadora Estatal Movimiento Ciudadano Jalisco, Mirza Flores, agregó que "afiliarse a Movimiento Ciudadano es mucho más que firmar un papel, es realmente ponerse la camiseta, ponerse la naranja; es salir a la cancha, es defender a Jalisco, a nuestro país, con toda la fuerza naranja”.

Explicó que las 100 comisiones operativas municipales a lo largo y ancho de Jalisco ya están haciendo labor para que “nuestro Movimiento sea cada vez más grande, más nutrido y más fuerte”.

Movimiento Ciudadano fue el primer partido en abrir sus puertas a ciudadanas y ciudadanos que no tenían que estar afiliados para participar como candidatas y candidatos.

"'Ponte la Naranja' es dar el silbatazo inicial a una campaña para decirle a los jaliscienses: únete al mejor equipo para defender a Jalisco de la amenaza que representa el populismo, la improvisación y la irresponsabilidad de Morena", señala la coordinadora Mirza Flores.

“Ponte la Naranja” son acciones en tierra para hacer más fuerte al Movimiento, pero también está apoyada en publicidad urbana y productos digitales a través de redes sociales.

Campaña "Ponte la Naranja" de Movimiento Ciudadano. ESPECIAL

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OB