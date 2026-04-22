Esta es la fecha límite para acceder al apoyo de renta para jóvenes en Guadalajara

El día de ayer, la alcaldesa Verónica Delgadillo anunció la apertura de los registros para ingresar al programa Vivienda para bien en Guadalajara, el cual busca apoyar a jóvenes y estudiantes a pagar la renta de su vivienda dentro del municipio. Se espera que más de 200 personas puedan aprovechar este beneficio.

El monto total del apoyo es de tres mil pesos mensuales, que fueron concebidos como una estrategia para impulsar la vivienda en Guadalajara y beneficiar a jóvenes que ocupen distintos espacios en el municipio. El programa es solo una de las ocho estrategias de la administración actual, que son el programa Vivienda para vivir bien.

En ese sentido, Verónica Delgadillo destacó el programa luego de asegurar que este modelo es único a nivel nacional, luego de que busca el objetivo de ayudar a jóvenes que buscan independizarse y acercarlos a sus lugares de trabajo o estudio. El programa aún se encuentra en la etapa piloto.

¿Qué rasgos debo cumplir para ser parte del programa de apoyo a renta?

Contar con entre 18 y 30 años

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en el sitio werb del gobierno de Guadalajara en ESTE ENLACE Participar en los "Sábados de Corresponsabilidad", un ejercicio de participación ciudadana en el que el Ayuntamiento visita distintas colonias para intervenir espacios públicos mediante la rehabilitación de infraestructura, limpieza y mejoras urbanas

El programa tiene el objetivo de que los jóvenes habiten el primer cuadro de la ciudad, Paseo Alcalde y zonas cercanas a centros universitarios.

¿Hasta cuándo tienes para registrarte y acceder al apoyo para renta para jóvenes en Guadalajara?

El registro en https://sso.guadalajara.gob.mx/login se mantendrá abierto hasta el sábado 30 de mayo. Las dudas sobre el proceso o el apoyo se pueden resolver acudiendo a la Agencia Municipal de Vivienda de Guadalajara, ubicada en la calle Independencia 332 y/o 336, en el Centro Histórico del municipio.

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