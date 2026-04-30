Esta mañana de jueves 30 de abril, el perfil oficial de Facebook de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara emitió una alerta por calor extremo en el municipio para el día de hoy. Incluso, la coordinación destacó que el día de hoy se podría romper el récord histórico de temperatura para un mes de abril. En ese sentido, recordó que la máxima histórica (1991-2020) es de 37.5°C, sin embargo, este límite podría ser rebasado el día de hoy en las horas calurosas.

Ante ello, se acompañó el alertamiento de una serie de recomendaciones a tomar en cuenta para mantenerse con salud el día de hoy.

Es importante hidratarse. Protección Civil y Bomberos de Guadalajara pide beber agua constantemente aunque no se tenga sed.

pide beber agua constantemente aunque no se tenga sed. En medida de lo posible , evita esfuerzo físico entre las 11:00 y 16:00 horas.

Si se sienten síntomas de mareo o dolor de cabeza, se deberá detener de inmediato la actividad y monitorear ante un posible golpe de calor.

Utilizar bloqueador solar.

Cuidar de niñas y niños, adultos mayores y mascotas.

Las medidas son extendidas a senderistas que visiten la Barranca de Huentitán ya que en dicho espacio del municipio la temperatura suele subir aún más.

Pronóstico para este jueves 30 de abril

Temperatura máxima esperada: 37 °C

Temperatura mínima esperada: 18 °C

Durante el día:

Probabilidad de lluvia del 5%

Humedad relativa del 15%

Rachas de viento de 50 km/h noroeste

Durante la noche:

Probabilidad de lluvia del 5%

Humedad relativa del 60%

Rachas de viento de 30 km/h oeste

ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos GDL

Con datos publicados por Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.

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