Esta mañana de jueves 30 de abril, el perfil oficial de Facebook de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara emitió una alerta por calor extremo en el municipio para el día de hoy. Incluso, la coordinación destacó que el día de hoy se podría romper el récord histórico de temperatura para un mes de abril. En ese sentido, recordó que la máxima histórica (1991-2020) es de 37.5°C, sin embargo, este límite podría ser rebasado el día de hoy en las horas calurosas.Ante ello, se acompañó el alertamiento de una serie de recomendaciones a tomar en cuenta para mantenerse con salud el día de hoy.Las medidas son extendidas a senderistas que visiten la Barranca de Huentitán ya que en dicho espacio del municipio la temperatura suele subir aún más.Durante el día:Durante la noche:Con datos publicados por Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB