"El Jardinero" tenía orden de reaprehensión pendiente en Jalisco

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, fue detenido el pasado lunes. Él era uno de los líderes del Cartel Nueva Generación (CNG) y tenía investigaciones pendientes en Jalisco.

La vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo, indicó que, tras revisar los registros de la institución, detectaron un total de 6 órdenes de aprehensión emitidas entre los años 2009 y 2010 y que, en 2016, fueron ejecutadas, sin embargo, el hombre fue liberado por jueces, al argumentarse falta de pruebas.

"Todas fueron ejecutadas en ese año. Podemos advertir que dos de ellos (los casos), se decreta la libertad por falta de elementos para procesar. (El juez) consideró que no había elementos para decretar un auto de formal prisión en el resto de casos. Hay una libertad por falta de elementos que fue decretada también en el proceso".

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La vicefiscal refirió que los 6 casos que tenía pendientes el integrante del grupo criminal eran por homicidio, tentativa de homicidio y delincuencia organizada.

Además , "El Jardinero" también tenía una orden de reaprehensión vigente desde el año 2019 por la emboscada contra elementos de la extinta Fuerza Única de Jalisco en la que fueron asesinados 15 policías estatales.

"Esta persona fue detenida en 2016 acusada por los delitos de homicidio calificado, en grado de tentativa, y delincuencia organizada por aquel hecho que sucedió en abril de 2015 en San Sebastián del Oeste".

Por este caso, “El Jardinero” fue absuelto en su proceso penal, sin embargo, la Fiscalía estatal apeló, se revocó la resolución y se dictó una sentencia condenatoria en su contra por 45 años, por lo que se espera que sea cumplimentada.

En la actualidad, el hombre permanecerá en prisión preventiva por los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, informó esta noche la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.

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MB