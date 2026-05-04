Movimiento Ciudadano busca iniciativas legislativas en favor de la niñez

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco presentó acciones legislativas en favor de la niñez y adolescentes en el estado.

El coordinador emecista, José Luis Tostado, explicó que son múltiples iniciativas, pero que las principales propuestas giran en torno a las pantallas seguras, reclutamiento forzado, protección en plataformas de hospedaje, entre otras.

"Confiamos en que el tema de pantallas seguras pueda discutirse y confiamos en aprobarse los próximos días; el tema del reclutamiento forzado en contra de niñas, niños y adolescentes en el estado y obviamente el tema de autismo. Tenemos el tema que nos ocupa y nos preocupa por la cercanía de los tiempos y lo que generarán los eventos relacionados al Mundial, la protección de las plataformas".

"La gratuidad del transporte público y la obligatoriedad de los servicios de salud para los menores", dijo el legislador emecista.

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Una iniciativa a favor de los derechos de las infancias

La iniciativa fue presentada por parte del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, con el fin de dar carácter constitucional al transporte público gratuito, el servicio de salud universal para la niñez y atención integral para las infancias sordas.

Esto significa que dichos derechos quedarían establecidos y garantizados en la Constitución del Estado de Jalisco para cada niña y niño jalisciense.

En el sentido de salud pública, la bancada emecista recordó que hay menores que padecen y que ya tienen cobertura médica para enfermedades como la diabetes o cáncer infantil y con ello, obtienen sus tratamientos y medicamentos de manera gratuita.

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Otra de las propuestas que son consideradas como prioritarias es una reforma de salud para garantizar que menores recién nacidos reciban tamiz auditivo y evitar problemas auditivos.

Algunas propuestas presentadas por las diputadas Gabriela Cárdenas y Mónica Magaña son para armonizar el marco jurídico para alimentación adecuada y que más municipios se sumen a la estrategia, así como en materia de seguridad y educación vial para los menores.

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