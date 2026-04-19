Este domingo, el colectivo de búsqueda Corazones Unidos logró el hallazgo de siete nuevos cuerpos al interior de fincas abandonadas del fraccionamiento Lomas de la Capilla , en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, según cifras dadas a conocer tras la jornada de hoy.

Los trabajos comenzaron este domingo alrededor de las 12:00 horas, en el fraccionamiento donde las y los integrantes del colectivo trabajan domingo a domingo desde el pasado 8 de marzo, cuando hallaron los primeros tres cuerpos.

Tras una ardua jornada de búsqueda que se prolongó por más de ocho horas, y de acuerdo con el colectivo Corazones Unidos, hasta el último reporte de este domingo serían siete los nuevos cuerpos localizados en diferentes fincas .

Así, con las víctimas localizadas este domingo, suman ya los restos de al menos 21 personas halladas en fincas abandonadas de este fraccionamiento, según los conteos de las familias que integran este colectivo.

Las cifras de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas reconocían, hasta el pasado 9 de abril, el hallazgo de 11 cuerpos. Hasta ahora, no se ha informado sobre la preidentificación de alguna de las víctimas .

Durante la búsqueda de este domingo, la zona fue resguardada por las autoridades locales. Los hechos fueron notificados al Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, que mantiene vigilancia en la zona desde el inicio de los trabajos el mes pasado.

Los restos hallados hoy deberán ser trasladados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en espera de que se les practiquen los análisis correspondientes y las muestras de ADN que permitan realizar las confrontas genéticas que los lleven de regreso con sus familias, quienes los buscan.

De acuerdo con las cifras más recientes de la Fiscalía de Jalisco, dadas a conocer en su reporte mensual en la materia, suman 11 fosas clandestinas localizadas en la entidad entre enero y marzo de 2026 , en las que se han encontrado los restos de al menos 22 víctimas.

SV