Liderazgos de Morena en Jalisco reúnen a simpatizantes en la Plaza Juárez este domingo

Como parte de las movilizaciones convocadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para este domingo, distintos liderazgos asociados a Morena y sus aliados, así como simpatizantes del movimiento de la llamada "Cuarta Transformación", se reunieron desde temprana hora en la Plaza Juárez de Guadalajara .

Desde las 9:00 horas comenzaron a llegar y concentrarse en este espacio las y los partidarios del movimiento de Regeneración Nacional para sumarse a la réplica del mensaje de Sheinbaum Pardo con motivo de los dos años que se cumplen desde que fue nombrada la primera presidenta de México. En su discurso, la mandataria destacó avances en materia de inversión extranjera, educación, bienestar social, infraestructura, obra pública y energía.

En su mensaje, la presidenta también hizo un llamado a Estados Unidos para que evite entrometerse en los asuntos internos de México y respete la soberanía nacional.

Desde Jalisco, la delegada de Programas para el Bienestar del Gobierno de México, Katia Meade, destacó la importancia que ha tenido la Cuarta Transformación en la vida de las y los jaliscienses, particularmente a través de los programas sociales, los cuales, dijo, han permitido no solo apoyar directamente a las familias, sino también reactivar los mercados locales.

"Hemos tenido grandes avances. Cada año se invierten más de 50 mil millones de pesos en programas sociales que llegan de forma directa a las familias, sin intermediarios. Esto ayuda no solo a quien recibe el apoyo, sino también a sus familias y a la economía en su conjunto, porque la gente compra en las tiendas de abarrotes, en los mercados y a los productores regionales, lo que contribuye a reactivar el mercado interno", señaló la delegada.

Meade destacó que recientemente la Federación intervino en la rehabilitación de la Carretera 200 y que próximamente hará lo propio en las carreteras 70 y 90 . Además, recordó la inauguración del Bachillerato Tecnológico en El Salto y de la primera etapa del Hospital Regional del ISSSTE en Tlajomulco de Zúñiga.

"Creo que tenemos mucho que celebrar el día de hoy, y creo que el pueblo lo está demostrando. Se realizó una movilización muy importante en todo el país, no solo en Jalisco, y eso es muestra de que el pueblo está consciente, tiene claridad y está con la presidenta", finalizó Katia Meade.

Entre los liderazgos asistentes a la movilización en Jalisco estuvieron Itzul Barrera, Carlos Lomelí, Sergio Pérez, la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez; el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez; la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez; el regidor Tonatiuh Bravo; la diputada Valeria Ávila y la diputada Martha Arizmendi, entre otros representantes del movimiento.

SV