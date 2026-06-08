Morena impulsará estudios de investigadores de la UdeG para reducir inundaciones en el AMG

Investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) presentaron un modelo metropolitano de gestión hídrica para disminuir los riesgos por inundaciones en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), una problemática que, afirmaron, es consecuencia principalmente del cambio de uso de suelo y no de la acumulación de basura.

Durante una rueda de prensa realizada en la sede de Morena Jalisco, especialistas expusieron que el crecimiento urbano desordenado, la expansión de superficies impermeables y el rezago en la infraestructura hidráulica han alterado el ciclo natural del agua, provocando que el escurrimiento aumente considerablemente en la ciudad. La dirigente estatal de Morena, Erika Pérez García, se comprometió a respaldar las propuestas y promover los cambios legales o reglamentarios necesarios para atender el problema.

El investigador de la UdeG, Luis Valdivia, señaló que estudios de GEORIESGOS identifican alrededor de 600 zonas con inundaciones recurrentes y 200 puntos de alta peligrosidad en la metrópoli. Explicó que la urbanización ha invertido el comportamiento natural del agua , pues actualmente cerca del 60 por ciento de la lluvia se convierte en escurrimiento en lugar de infiltrarse al subsuelo.

Los académicos destacaron que, debido a la magnitud del problema, es necesario priorizar acciones preventivas en zonas de mayor riesgo. Entre los municipios que requieren atención inmediata mencionaron Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque, donde se concentra el mayor número de incidencias y áreas vulnerables.

La propuesta plantea una estrategia metropolitana basada en la intervención de microcuencas desde sus partes altas, medias y bajas, con medidas enfocadas en la infiltración, retención y regulación del agua antes de que llegue a calles y colectores . El modelo contempla la creación de parques inundables, jardines de lluvia, corredores verdes, recuperación de cauces, sistemas de captación pluvial, restauración de zonas de recarga, monitoreo ciudadano y plataformas de alerta temprana apoyadas por tecnología e inteligencia artificial.

Los investigadores subrayaron que estas acciones buscan transitar de un modelo centrado únicamente en colectores hacia un enfoque de “territorio esponja”, que combine infraestructura verde, planeación urbana y participación ciudadana para reducir los impactos de las lluvias y fortalecer la resiliencia de las comunidades más vulnerables.

SV