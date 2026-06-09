Martes, 09 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

El clima en El Salto para este martes 9 de junio informa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlaquepaque
Clima en Monterrey
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tonalá
Clima en Zapopan
Clima en Guadalajara
Clima en Mazamitla
Clima en Cancún
Clima en Tapalpa

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones