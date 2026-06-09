Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

El clima en El Salto para este martes 9 de junio informa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tapalpa