Carlos Lomelí acusa a Lemus de “vandalizar” transporte público

Ayer, en una rueda de prensa, Carlos Lomelí criticó al gobernador Pablo Lemus luego de la difusión de un video en el que aparece realizando ejercicios dentro de una unidad del transporte público. El senador afirmó que la actuación del mandatario envía un mensaje equivocado a la ciudadanía.

“Además de vandalizar el transporte, manda un mal ejemplo”, dijo. También aseguró que “es denigrante la forma en que califican los usuarios de redes sociales al gobernador, es denigrante la forma como se está conduciendo la persona a quien se le otorgó la confianza para gobernar este Estado”.

Además de las críticas al gobernador, la presidenta del Comité Estatal de Morena Jalisco, Erika Pérez García, informó que el partido continúa con la integración de los comités municipales en la Entidad y adelantó que entre junio y agosto realizará asambleas informativas para fortalecer la defensa de la soberanía nacional.

“Así como recorrimos el Estado para consolidar nuestros comités municipales, ahora nos abocaremos a llevar esta nueva etapa organizativa a cada rincón de nuestra tierra”, señaló.

La dirigente estatal explicó que las asambleas serán espacios de diálogo, información y encuentro con la ciudadanía.

“No vamos a las plazas a imponer ideas; vamos a escuchar, a informar y a seguir construyendo junto a la gente el futuro de nuestro Estado, porque Jalisco merece un Gobierno cercano a la gente, sensible a sus necesidades y comprometido con el bienestar colectivo. La historia reciente de México nos enseñó que los grandes cambios nacen desde abajo, con la participación de millones de mexicanas y mexicanos”, expresó.