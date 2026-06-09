Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

El clima en Chapala para este martes 9 de junio determina que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

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