Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en El Salto para este martes 21 de abril informa que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Viernes 24 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

