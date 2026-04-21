Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en El Salto para este martes 21 de abril informa que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Viernes 24 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México