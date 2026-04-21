Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 21 de abril determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se anuncia, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

