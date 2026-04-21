Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Chapala para este martes 21 de abril anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Domingo 26 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga