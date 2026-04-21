Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Chapala para este martes 21 de abril anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Domingo 26 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

