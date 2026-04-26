La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México desde el pasado 25 de abril por la tarde debido a la alta concentración de ozono en el área. Desafortunadamente, la Fase I de esta medida continúa hasta esta mañana de 26 de abril, según la última publicación del organismo. Te diremos todos los detalles sobre esta actualización y qué medidas tomar ante ella. La próxima actualización oficial está prevista para las 15:00 horas de este domingo.La Comisión establece un esquema de comunicación con horarios habituales de actualización sobre el estado de la contingencia ambiental y las medidas vigentes. Las actualizaciones se emitirán mediante boletines en los siguientes horarios:Deberán suspender su circulación este 26 de abril, en horario de 05:00 a las 22:00 horas, vehículos que cumplan las siguientes características:Se trata de una medida extraordinaria que tiene como objetivo controlar, prevenir, y minimizar la emisión de gases contaminantes originados desde los vehículos. En el día a día, existe la medida "Hoy NO Circula" en varias ciudades del país, entre ellas la capital de México, que consiste en limitar la circulación de autos y camiones según su matrícula.Adicionalmente, cuando los niveles de contaminantes están en estado crítico, se aplica el "Doble Hoy NO Circula", específicamente cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa la Fase I de contingencia ambiental, lo que traduce en más vehículos que tendrán que suspender su circulación. Con información de SUN y CAMe.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF