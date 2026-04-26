Durante la madrugada de este domingo se registró un percance vial que cobró la vida de un hombre que, de acuerdo con testigos, viajaba en un vehículo tipo razer en calles del municipio de El Salto.

Autoridades municipales confirmaron que en el cruce de las calles Jalisco y Gómez Farías, en la cabecera de El Salto, se encontró el cuerpo de un hombre de al parecer 29 años, quien se encontraba con heridas visibles y sangre, por lo que se solicitó personal paramédico que confirmó su fallecimiento en el sitio.

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Según la información de testigos, recabada por las autoridades, antes de reportar al hombre lesionado lo habían visto, momentos antes, paseando en las calles de la cabecera municipal en un razer en compañía de otros hombres. Según dijeron, los sujetos consumían bebidas alcohólicas mientras se conducían a bordo del vehículo.

Fue en el cruce mencionado donde el razer habría volcado, cayendo encima del individuo. Sin embargo, según lo referido a las autoridades municipales, por quienes presenciaron el hecho, los demás sujetos que viajaban en el vehículo en lugar de ayudarlo solo levantaron el razer, lo devolvieron a sus cuatro llantas y huyeron del lugar, dejando al hombre en el suelo. De ellos no se supo nada más.

El cuerpo del hombre fue llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se espera sea reconocido por algún familiar para ser entregado.

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¿Los razer pueden circular en la ZMG?

Aunque la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito del Estado de Jalisco fue reformada en 2023, existen diversas lagunas que no han logrado impedir que este tipo de vehículos circulen libremente en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Si bien se establece en la legislación que este tipo de vehículos "todoterreno" solo deben considerarse con fines recreativos o deportivos, no especifica como tal que los "razer" tienen prohibido circular dentro de la ciudad, siendo un riesgo para quienes los conducen y para el resto de quienes transitan en la vía pública.

Por otra parte, el Código Penal Federal y el Código Penal del Estado de Jalisco consideran como un delito el abandono de personas heridas cuando se tuvo responsabilidad, directa o indirecta, en un hecho vial, considerando como agravantes el que la o el responsable hubiera estado bajo los influjos el alcohol o cualquier otra sustancia, por lo que es posible que quienes participaron en este hecho deban enfrentarse a un proceso penal en su contra.

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