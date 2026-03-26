Mónica Magaña presenta iniciativa para prevenir y detectar la enfermedad renal

Con tamizajes gratuitos, educación en salud, seguimiento médico y la creación de un registro de pacientes, la diputada Mónica Magaña presentó esta tarde una iniciativa de ley para fortalecer la prevención y detección oportuna de la enfermedad renal en Jalisco, con el fin de intervenir antes de que esta avance a etapas más complejas.

Los tamizajes se realizarán de forma permanente en escuelas, centros de salud y campañas comunitarias, con prioridad para personas con factores de riesgo como diabetes o hipertensión. También se prevé la creación del Registro Estatal de Enfermedad Renal. Con él se pretende contar con información para mejorar la atención desde el sistema de salud y fortalecer la toma de decisiones públicas.

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Asimismo, habrá mayor coordinación entre instituciones de salud, educación y asistencia social y plantean acciones de prevención, como la promoción de hábitos de hidratación adecuada, alimentación balanceada y actividad física. Con la iniciativa, se etiquetarán recursos específicos para la prevención del daño renal, así como para esquemas que permitan atender directamente a pacientes con esta enfermedad. También se contempla su reconocimiento como población prioritaria en programas de asistencia social.

La legisladora lamentó que muchas familias enfrentan esta enfermedad sin haber tenido oportunidad de detectarla a tiempo. “Estamos presentando una iniciativa con el objetivo muy claro: que la salud renal se cuide a tiempo y que ninguna persona esté sola al momento de vivir una condición así. Actualmente vemos que cuando una familia recibe un diagnóstico a tiempo, su vida cambia”.

“Cuidar la salud antes que las cosas se compliquen de forma irreversible. Porque cuando hablamos de enfermedad renal crónica, hablamos de gastos sumamente complejos, de diálisis, de trasplantes o no hay más. Por eso estamos apostando a atender con prioridad los primeros estadios”, añadió.

El secretario de salud del Estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, resaltó la importancia de la prevención y detección oportuna de la enfermedad renal. Se estima que en Jalisco alrededor de 530 mil personas padecen esta condición.

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El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, destacó la prevención y detección temprana de la enfermedad renal.

“La enfermedad renal crónica tiene cinco estadios y cuando inicia en los primeros estadios se puede revertir, y esa posibilidad está en muchas acciones preventivas de modificación de estilos de vida hacia estilos de vida saludables”, explicó.

Por último, la representante de la asociación civil Ángeles de la Salud Renal, María Guadalupe García, afirmó que la enfermedad renal es un desafío de la salud pública, que no cuenta con un programa de prevención.

YC