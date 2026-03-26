Inauguran Congresos Internacionales de Medicina y Enfermería con llamado a innovar en salud

Con el fin de reunir voces, profesionistas, expertos y académicos en torno a la innovación y el pensamiento crítico para ofrecer soluciones reales a la sociedad ante los retos en salud, esta tarde fueron inaugurados el XXVII Congreso Internacional Avances en Medicina CIAM 2026 y XIV Congreso Internacional de Enfermería CIENF 2026 en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

El presidente ejecutivo del CIAM, Mauricio Ambriz Alarcón, anotó que el congreso es la "máxima" expresión académica y científica del Hospital Civil de Guadalajara. Debido a que los desafíos de la salud contemporánea superan la capacidad de resolverse de forma aislada y con una sola disciplina, el eje central del evento son los ecosistemas de innovación en salud.

"Innovar en salud no solamente es generar ideas o tener una buena idea y quererla implementar. Innovar habla de transformar la realidad en la que estamos inmiscuidos, convertir el conocimiento en soluciones concretas, medibles y sostenibles que puedan impactar la vida de las personas" , dijo.

Los retos giran en torno a las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades infecciosas emergentes y su resistencia a los medicamentos, así como la cirugía en escenarios complejos. "Si algo debe distinguir esta edición del CIAM, no será únicamente la calidad de las ponencias, sino la capacidad de generar estas conexiones que trascienden este espacio. Ideas que trascienden en proyectos y proyectos que se convierten en soluciones reales para nuestra sociedad".

Por su parte, la presidenta ejecutiva del CIENF, Sor Estela Primero Hernández, destacó que este congreso representa una oportunidad de convergencia de ideas, experiencias y visiones a fin de transformar la realidad de todos los sistemas de salud. La innovación en enfermería, apuntó, nace en la práctica diaria: en la mejora de un procedimiento, en la búsqueda de mayor seguridad para el paciente, en la toma de decisiones y en la capacidad de adaptación a contextos cambiantes.

Agregó que la enfermería es un "nodo estratégico" dentro del sector salud. "La enfermería no siempre implica grandes desarrollos tecnológicos; muchas veces la innovación es tan simple que lo cotidiano es aquello que mejora la calidad del cuidado . Innovar es mejor en un proceso, innovar es prevenir un error, innovar es optimizar recursos e innovar es garantizar la seguridad del paciente" , comentó.

"En los servicios de salud, donde los recursos suelen ser limitados y la demanda es creciente, la innovación en enfermería se convierte en una herramienta clave para lograr la eficiencia y, sobre todo, sin perder la calidad de atención", añadió.

En tanto, la directora general del OPD Hospital Civil de Guadalajara, María Elena González González, hizo entrega de los premios Fray Antonio Alcalde por humanitarismo y servicio a la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter; al subsecretario de Educación superior de la Secretaría de Educación Pública, Ricardo Villanueva; y al gobernador Pablo Lemus.

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Durante su mensaje, la doctora González resaltó que en el Hospital Civil de Guadalajara se realizan en promedio 192 cirugías diarias, más de dos mil 400 consultas y atención de cerca de 360 urgencias. Asimismo, se imparten 93 programas académicos, incluyendo 44 especialidades y subespecialidades médicas, en los que se forman más de mil médicos residentes al año. Más de tres mil 600 estudiantes de pregrado se suman a la planta laboral de los hospitales civiles, anotó.

En cuanto a la generación de conocimiento, la directora general destacó que cuentan con más de 100 investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, con una producción anual de alrededor de 400 artículos científicos y más de 750 trabajos presentados en congresos anualmente.

La rectora de la UdeG afirmó que ambos congresos se han posicionado como referentes en cuanto actualización de conocimientos en los ámbitos de ciencias de la salud, atención médica y procesos de enfermería.

"Para nuestra institución es motivo de orgullo la consolidación de estos congresos como espacio para la discusión y difusión de los adelantos en el ámbito de las ciencias de la salud , lo que se traduce en el fortalecimiento de las competencias de las y los estudiantes, la actualización del conocimiento de académicos e investigadores y, sobre todo, el mejoramiento de la atención y seguridad de los pacientes".

Entrega de los premios Fray Antonio Alcalde por humanitarismo y servicio a Karla Planter

El subsecretario Villanueva Lomelí agradeció el reconocimiento que se le hizo y lo utilizó para hacer un llamado al compromiso en la conformación de la red de Hospitales – Escuela, mejorar los sistemas de salud, ampliar el personal en los hospitales, crecer la matrícula estudiantil y mejorar la infraestructura.

"Este reconocimiento no lo recibo como un logro, lo recibo como un recordatorio, como una advertencia, incluso, de que el servicio público pierde sentido el día que deje de incomodar y se vuelve cómodo ".

Entrega de los premios Fray Antonio Alcalde por humanitarismo y servicio a Ricardo Villanueva

Por último, el gobernador Pablo Lemus lamentó que en varios municipios al interior de Jalisco no hay médicos especialistas, lo que obliga a la población a trasladarse al Área Metropolitana de Guadalajara. Por ello, con la red de Hospitales – Escuela, una iniciativa única en México impulsada por el Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara, se buscará incentivar a los estudiantes de medicina de las regiones del estado a permanecer en sus municipios a fin de ampliar la atención.

También se ampliará el Hospital Civil de Oriente y el área de emergencia del Hospital Juan I. Menchaca. Asimismo, se construirán dos nuevos hospitales en Puerto Vallarta y en Zapotlán El Grande.

"Es imposible podernos ni siquiera comparar a los talones con Fray Antonio Alcalde, sin embargo, si es posible aprender de su legado. Siempre le pido: 'ilumíname para hacer lo correcto'".



Entrega de los premios Fray Antonio Alcalde por humanitarismo y servicio a Pablo Lemus

YC