Mónica Magaña presenta iniciativa contra el reclutamiento forzado en Jalisco

Luego de varios meses de trabajo, que incluyeron distintas mesas de diálogo con autoridades y especialistas, la diputada Mónica Magaña presentó una iniciativa en el Congreso de Jalisco para tipificar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.

En ella, se establecen sanciones de hasta 15 años de prisión y se considera como agravante cuando las víctimas se encuentren en condiciones de vulnerabilidad o cuando el delito sea cometido por familiares o servidores públicos.

Al explicar el alcance de la propuesta, Mónica Magaña advirtió que este fenómeno puede comenzar a través de mecanismos de captación como engaños, falsas ofertas de trabajo o contactos en redes sociales, lo que refuerza la importancia de atenderlo desde sus primeras etapas.

"El objetivo es visibilizar el problema, prevenir la captación, sancionar con penas altas y atender a las víctimas" , afirmó respecto de la propuesta.

La diputada destacó la importancia de impulsar acciones que permitan prevenir este fenómeno desde su origen. ESPECIAL

De acuerdo con UNICEF, actualmente hay alrededor de 30 mil menores integrados a grupos delictivos y hasta 250 mil más en riesgo de ser reclutados.

Ante ello, la diputada destacó la importancia de impulsar acciones que permitan prevenir este fenómeno desde su origen y fortalecer una respuesta integral con enfoque preventivo.

"Cuando tú lo reclutas, cuando lo captas, esa es la primera acción", explicó la legisladora al referirse a la forma en que operan estos mecanismos.

La iniciativa fue presentada en el Congreso del Estado de Jalisco y actualmente se encuentra en proceso legislativo para su análisis y discusión en comisiones.

YC