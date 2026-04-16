Mónica Magaña presenta iniciativa contra el reclutamiento forzado en Jalisco

Luego de varios meses de trabajo, que incluyeron distintas mesas de diálogo con autoridades y especialistas, la diputada Mónica Magaña presentó una iniciativa en el Congreso de Jalisco para tipificar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.En ella, se establecen sanciones de hasta 15 años de prisión y se considera como agravante cuando las víctimas se encuentren en condiciones de vulnerabilidad o cuando el delito sea cometido por familiares o servidores públicos.Al explicar el alcance de la propuesta, Mónica Magaña advirtió que este fenómeno puede comenzar a través de mecanismos de captación como engaños, falsas ofertas de trabajo o contactos en redes sociales, lo que refuerza la importancia de atenderlo desde sus primeras etapas."El objetivo es visibilizar el problema, prevenir la captación, sancionar con penas altas y atender a las víctimas", afirmó respecto de la propuesta. De acuerdo con UNICEF, actualmente hay alrededor de 30 mil menores integrados a grupos delictivos y hasta 250 mil más en riesgo de ser reclutados.Ante ello, la diputada destacó la importancia de impulsar acciones que permitan prevenir este fenómeno desde su origen y fortalecer una respuesta integral con enfoque preventivo."Cuando tú lo reclutas, cuando lo captas, esa es la primera acción", explicó la legisladora al referirse a la forma en que operan estos mecanismos.La iniciativa fue presentada en el Congreso del Estado de Jalisco y actualmente se encuentra en proceso legislativo para su análisis y discusión en comisiones.YC