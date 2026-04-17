El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este viernes 17 de abril deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Loma Dorada con 83 puntos IMECA.

¿Cuál es la calidad del aire hoy 17 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Country con 12 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Loma Dorada con 83 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 44 Buena Country 12 Buena Oblatos 61 Buena Centro 51 Buena Tlaquepaque 58 Buena Loma Dorada 83 Buena Águilas 49 Buena Las Pintas 8 Buena Vallarta 25 Buena Miravalle 67 Mala Santa Fe 80 Aceptable

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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