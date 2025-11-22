Estos son los días que habrá lluvia en Jalisco la última semana de noviembre

El fenómeno de El Niño y el efecto de los últimos ciclones han extendido la temporada de lluvias 2025 hasta finales de noviembre en buena parte del territorio nacional. En el sur de Jalisco, se espera que varios días de la última semana del mes sean lluviosos.

Este sábado hay probabilidades de lluvia débil en Pihuamo, la cual podría presentarse entre las 15:00 y las 17:00 horas, según la plataforma Meteored.

Para el domingo, este mismo municipio tendrá tormentas por la tarde y también se esperan precipitaciones en Autlán.

El lunes 24 de noviembre, las lluvias continuarán en los municipios mencionados y se extenderán hacia la zona de Ciudad Guzmán (Zapotlán).

Pihuamo concentrará las últimas lluvias de la temporada en Jalisco, pues el martes 25, jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de noviembre las probabilidades de precipitación oscilarán entre 30 y 50%.

Autlán, por su parte, podría tener lluvia también el jueves 27 y el viernes 28.

La lluvia del sábado 29 en la región limítrofe con Colima también podría presentarse en Ciudad Guzmán, aunque de manera débil.

Desde agosto pasado, expertos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtieron que este año las lluvias no sólo serían más abundantes, sino que su periodo se extendería más de lo habitual.

Esta lluvia extra contribuyó a las inundaciones y desastres ocurridos durante el temporal, pero también dejó mejoras en los lagos y presas que dotan de agua potable a importantes zonas urbanas. El lago de Chapala, principal fuente de abastecimiento de la zona metropolitana de Guadalajara, se encuentra al 76.83% de su capacidad, según el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitido el 15 de noviembre.

El invierno será menos frío

Respecto al clima que le espera a Jalisco en los próximos meses, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara informó que el invierno será más seco y cálido —considerando las temperaturas máximas—, pero con mañanas frías.

Asimismo, se advirtió sobre el riesgo de inversiones térmicas, un fenómeno en el que la diferencia de temperatura entre las capas bajas y altas de la atmósfera atrapa la contaminación generada por automóviles e industria.

